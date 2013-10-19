86 درصد معاملات بورس همدان مربوط به خريد سهام بود

به گزارش خبرگزاري مهر، عباس صمدي اظهار داشت: در معاملات امروز شنبه در بورس منطقه‌اي همدان، 14 میلیون و 536 هزار و 54 سهم دادوستد شد.

مدير بورس منطقه اي همدان گفت: ارزش سهام مبادله شده امروز 90 میلیارد و 90 ميليون و 918 هزار و 791 ريال بوده است.

وي افزود:86 درصد سهام مبادله شده امروز مربوط به خريد سهام و 14 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدي با بيان اينكه اين تعداد سهام متعلق به 89 شركت است و امروز 18 كد معاملاتي جديد در تالار همدان ايجاد شد.

مدير بورس منطقه اي همدان گفت: شاخص کل امروز به 74 هزار و 400 واحد رسيد، كه در مقايسه با سهشنبه گذشته، 1633 واحد افزایش يافت.