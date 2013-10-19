اعدام مجدد شخص قاچاقچی جایز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر آیت‌الله صافی گلپایگانی، متن پرسش ارائه شده خدمت آیت‌الله صافی گلپایگانی به این شرح است:

محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی

اگر شخصی به واسطه قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شده و بعد از اجرای حکم، حیات خود را باز یافته باشد، آیا چنین شخصی را می‌توان اعدام کرد؟ خواهشمند است حکم شرعی آن را بیان فرمایید.

متن پاسخ معظم له به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

علیکم السلام و رحمة الله

در فرض سؤال، اعدام چنین شخصی جایز نمی‌باشد؛ والله العالم.

13 ذی الحجة الحرام 1434

لطف الله صافي

قرار بود چهارشنبه هفته گذشته، آخرین روز به طلوع نرسیده از زندگی «علیرضا- م» قاچاقچی مواد مخدری باشد که 3 سال پیش به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه به مجازات اعدام محکوم شده بود اما بخت با او یار بود تا چند روز بیشتر زندگی کند و به همین علت گرچه در زندان بجنورد به دار آویخته شد و 12 دقیقه بالای دار ماند، پزشک مستقر در محل مرگش را تایید کرد، قاضی و مسئولان زندان و پزشک، صورتجلسه مربوط به اعدامش را امضا کردند تا جسدش به خانواده اش تحویل داده شود، اما صبح روز بعد که جسدش به خانواده اش تحویل داده شد، بار دیگر در سردخانه نفس کشید و به دنیا برگشت.