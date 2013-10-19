سرپرست جدید معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی هرمزگان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسینیان سرپرست جهاد دانشگاهی استان هرمزگان در احکامی جداگانه "سرپرست معاونت فرهنگی" و "مسئول حوزه ریاست و روابط عمومی" جهاد دانشگاهی هرمزگان را منصوب کرد.

سرپرست جهاد دانشگاهی استان هرمزگان با صدور حکمی زهراسادات احمدی را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی هرمزگان منصوب کرد.

در بخشی از حکم زهراسادات احمدی آمده است: با عنایت به مراتب تعهد و شایستگی و سابقه درخشان سرکار عالی در امور فرهنگی و به موجب تاییدیه ریاست جهاددانشگاهی کشور، بدینوسیله بعنوان سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی منصوب می‌شوید.

امید است در پناه حضرت باری تعالی و توجهات آقا امام‌زمان(عج) در انجام وظایف سنگین معاونت فرهنگی توفیقات روزافزون داشته باشید.

سرپرست جهاددانشگاهی هرمزگان همچنین در حکمی دیگر مرتضی نعمت‌الهی را به عنوان مسئول حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی جهاددانشگاهی هرمزگان منصوب کرد.

در بخشی از حکم دکتر مهدی حسینیان به مرتضی نعمت‌الهی نیز آمده است: با عنایت به مراتب تعهد و شایستگی و سابقه درخشان جنابعالی، بدینوسیله بعنوان مسئول حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی جهاددانشگاهی منصوب می‌شوید.

امید است در پناه حضرت باری تعالی و توجهات آقا امام‌زمان(عج) در انجام وظایف سنگین معاونت فرهنگی توفیقات روزافزون داشته باشید.