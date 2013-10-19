به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم نفت و استقلال از هفته سیزدهم لیگ برتر عصر امروز شنبه در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:
* قبل از شروع دیدار امیر قلعه نویی به شدت تشویق شد و به ابراز احساسات هواداران پاسخ داد.
* از عارف سیدعلیخانی، بهرام میرشیبانی از پیشکسوتان نفت تهران و سرهنگ عربسرخی فرمانده یگان ویژه تهران بزرگ توسط امیر قلعه نویی تجلیل بعمل آمد.
* در ابتدای حضور خبرنگاران در ورزشگاه، باز هم شاهد تفتیش خبرنگاران بودیم که این مسئله اعتراض شدید آنها را درپی داشت.
* قبل از شروع دیدار، هواداران استقلال علیه علی دایی شعار داده و او را رئیس مافیای فوتبال خواندند. بعد از این شعار، هواداران استقلال با شعار «امیر فوتبال پاک» قلعه نویی را پاک ترین مربی فوتبال ایران خواندند.
* به علت برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان بازی با پنج دقیقه تاخیر آغاز شد.
* امیر قلعه نویی که در بازی گذشته استقلال اخراج شده بود، به همراه کریم بوستانی و ستار همدانی از بین هواداران بازی را تماشا می کردند.
* اسکوربرد جدید ورزشگاه که به صورت نیمهکاره و تنها برای این دیدار آماده پخش شده بود، پس از 20 دقیقه کاملا قطع شد.
* یحیی گل محمدی در ابتدای دیدار به سمت نیمکت استقلال رفت. همچنین نکونام، آندوتیموریان و امیرحسین صادقی به نیمکت نفت تهران رفته و چند لحظهای را با گل محمدی گفتگو کردند.
* مارکار آقاجانیان و سیموئز دو تن از اعضای کادر فنی تیم ملی در ورزشگاه حضور داشته و به دقت بازی دو تیم را زیر نظر داشتند.
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