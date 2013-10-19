بیش از 180 هزار سهم در تالاربورس زاهدان معامله شد

سوگل هیراد در گفتگو با مهر اظهار داشت: در داد و ستد روز شنبه تعداد 187هزار و 667سهم و حق تقدم به ارزش یک میلیارد و 640میلیون ریال در تالار بورس زاهدان مورد معامله قرار گرفت.

وی ادامه داد: این تعداد سهام مبادله شده در نخستین روز هفته جاری از میان 22شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت که 49درصد ارزش معاملات را خرید و 51درصد آن را فروش سهام شامل شد.

وی اظهار داشت: در پایان معاملات روز شنبه شرکت های پتروشیمی تامین و پالایش نفت بندر عباس بیشترین تقاضای خرید و شرکت های معادن بافق و مجتمع سیمان غرب آسیا بیشترین تقاضاي فروش را داشتند.

هیراد بیان داشت: همچنین در داد و ستد انجام شده در تالار منطقه­ اي زاهدان شركت های تاید واتر، پالایش نفت بندرعباس وقند ثابت خراسان، بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.