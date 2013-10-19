  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۴۴

بیش از 180 هزار سهم در تالاربورس زاهدان معامله شد

بیش از 180 هزار سهم در تالاربورس زاهدان معامله شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: تعداد 187 هزار و 667 سهم وحق تقدم در تالار بورس زاهدان مورد معامله قرار گرفت.

سوگل هیراد در گفتگو با مهر اظهار داشت: در داد و ستد روز شنبه تعداد 187هزار و 667سهم و حق تقدم به ارزش یک میلیارد و 640میلیون ریال در تالار بورس زاهدان مورد معامله قرار گرفت.

وی ادامه داد: این تعداد سهام مبادله شده در نخستین روز هفته جاری از میان 22شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت که  49درصد ارزش معاملات را خرید و 51درصد آن را فروش سهام شامل شد.

وی اظهار داشت: در پایان معاملات روز شنبه شرکت های پتروشیمی تامین و پالایش نفت بندر عباس بیشترین تقاضای خرید و شرکت های معادن بافق و مجتمع سیمان غرب آسیا بیشترین تقاضاي فروش را داشتند.

هیراد بیان داشت: همچنین در داد و ستد انجام شده در تالار منطقه­ اي زاهدان شركت های تاید واتر، پالایش نفت بندرعباس وقند ثابت خراسان، بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

 

کد مطلب 2158201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها