واقعه غدير در يزد بازسازي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام محمدشريف حسيني كوهستاني، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: غدير يكي از مهمترين رويدادهاي تاريخي جهان اسلام است از اين رو بنياد بين المللي غدير در استان يزد در تلاش براي برگزاري برنامه هاي بامحتوا با موضوع غدير در اين استان است.

وي افزود: به ههمين منظور 100 عنوان برنامه با موضوع غدير در طول ايام دهه ولايت در يزد برگزار مي شود كه از جمله آنها مي توان به بازسازي واقعه غدير اشاره كرد.

حسيني كوهستاني خاطرنشان كرد: سپاه الغدير استان يزد به عنوان مسئول يكي از 9 كميته اين بنياد در استان، به بازسازي واقعه غدير در فضايي در كنار پارك كوهستان پرداخته و اين واقعه هر شب در طول ايام دهه ولايت، با هنرمندي هنرمندان استان، براي مردم اجرا مي شود.

مديركل تبليغات اسلامي استان يزد ادامه داد: علاوه بر يزد، اين واقعه در چهار شهرستان ديگر استان نيز بازنمايي مي شود.

برگزاري همايش "غدير از منظر كتاب و سنت"

وي همچنين از برگزاري همايش "غدير از منظر كتاب و سنت" با همكاري دانشگاه يزد خبر داد و افزود: اين همايش به صورت استاني و با همكاري دانشگاه ها و حوزه هاي علميه برگزار مي شود.

حسيني كوهستاني با اشاره به اينكه كميته دانش آموزي نيز يكي از 9 كميته فعال اين بنياد است، يادآور شد: برنامه هاي دانش آموزي متعددي در مدارس با موضوع غدير برگزار مي شود كه از آن جمله مي توان به تجليل از سادات دانش آموز، برگزاري صبحگاه مدارس با قرائت بخشي از خطبه غدير و ... اشاره كرد.

وي همچنين از چاپ سه هزار نسخه خطبه غدير و اهداي دو هزار نسخه كتاب با موضوع غدير در يزد خبر داد.

دبير بنياد بين ‌المللي غدير در استان يزد همچنين با اشاره به انتشار نشريه ديواري با موضوع غدير در استان يزد يادآور شد: دو هزار نشريه ديواري در مدارس استان با اين موضوع تهيه و تنظيم شده و در طول دهه ولايت در معرض ديد و مطالعه دانش‌ آموزان قرار مي ‌گيرد.

9 كميته برگزاري برنامه هاي دهه ولايت در يزد را بر عهده دارند

حسيني كوهستاني با بيان اينكه در دانشگاه ها نيز علاه بر جشن غدير، ميزگردهاي علمي با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه با موضوع غدير برگزار مي‌شود، افزود: در مجموع 9 كميته، مسئوليت اجراي برنامه هاي دهه ولايت را بر عهده دارند.

وي ادامه داد: جشن اصلي و محوري غدير نيز در روز عيد غدير با حضور آيت ‌الله وافي، نماينده يزد در مجلس خبرگان رهبري در امامزاده سيدجعفر (ع) يزد برگزار مي‌شود.

مديركل تبليغاتي اسلامي استان يزد، با بيان اينكه غدير در حقيقت نتيجه و حاصل 23 سال تلاش پيامبر براي گسترش و معرفي دين اسلام است، اظهار اميدواري كرد: با برگزاري برنامه هاي مختلف در اين دهه، بتوانيم جايگاه و عظمت ولايت و امامت را براي جامعه روشن كنيم.

غدير مهمترين رويداد تاريخي جهان اسلام و نقطه وحدت مسلمين جهان

وي تصريح كرد: هرچه مردم ما قدر زعامت و رهبري را بيشتر بدانند، حركت به سمت قله هاي سعادت بيشتر خواهد بود.

حسيني كوهستاني با بيان اينكه غدير مهمترين و اصلي ترين رويداد تاريخي جهان اسلام است، بيان كرد: غدير مي تواند به عنوان نقطه وحدت مسلمانان جهان مطرح شود و اين كاركرد غدير نيز بايد براي جامعه مسلمين روشن و تبيين شود.

وي از رسانه ها نيز خواست: تا مسئولان استان را در تبيين و حفظ و نگهداري اين واقعه عظيم همراهي كنند.