آبادانی قم پیشرفت نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام محمد دلبری که همزمان با 27 مهرماه، سالروز سفر مقام معظم رهبری به قم صادر شده، بدین شرح است:

سه سال پیش در چنین روزهایی بود که مردم قم حال و هوایی دیگرگونه داشتند چه اینکه قرار بود مردی از جنس آفتاب قدم در شهرشان بگذارد و پر نور، همچون خورشید بر آنان بتابد؛ از مدتی قبل که خبر این سفر به آنان رسیده بود گویی بوی پیراهن یوسف است که به کنعان رسیده و قرار است چشمان اشکبار را بینایی دوباره‌ای ببخشد.

امیر قافله عشق بود که قرار آمدنش را پرستوها نوید داده بودند و اکنون همه منتظر تا خورشید را ببیند؛ و بالاخره آمد. آمد با کوله‌باری از نور و تابید همچون ستاره‌ای بر سیاره‌‌هایی که بر مدارش می‌گشتند و اکنون سومین سالروز آن درخشندگی و تابش است که هیچ گاه از یادها نخواهد رفت.

و مگر می‌شود دیدار با آفتاب را فراموش کرد چه اینکه وجود ما بسته به تابش اوست؛ این مولا و ولی است که زندگی را معنا می‌بخشد چه اینکه او سخن خدا را می‌گوید و برای چنگ انداختن به حبل‌الله باید راهنما و مقتدا داشت و اکنون که در آستانه عید غدیر خم هستیم بیشتر و بهتر معنای این سخن را در می‌یابیم که بدون رهبری الهی و آسمانی نمی‌توان به کمال رسید؛ و این سخن خداست که فرمود امروز دین را بر شما کامل کردم و واسطه این کمال، نعمت ولایت بود و امروز این نعمت مکمل دین در وجود ولی فقیه زمان، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای متجلی شده که افتخار دیدار رو در رویش را سه سال یافتیم.

برکات معنوی سفر پربرکت رهبر معظم انقلاب به قم آنقدر زیاد است که نمی‌توان از دیگر مسائل سخن گفت اما همانطور که ایشان خود تاکید داشتند که «خدمت به قم، خدمت به آبروی نظام اسلامی است» بر خود لازم می‌دانیم که مصوبات آن سفر را تا آنجا که مربوط به مجموعه مدیریت شهری است پیگیری کنیم.

امروز افتخار ما آن است که بسیاری از آن مصوبات به مرحله اجرا درآمده و برخی دیگر هم در آستانه بهره‌برداری هستند و این همه جز با توکل بر خدا، توسل به ائمه اطهار(ع) و دنباله‌روی از مقام ولایت به دست نیامده؛ شهرداری کلانشهر قم افتخار می‌کند که برنامه جامع شهری خود را بر اساس منویات ولی امر دوران و هر آنچه ایشان خواسته و مطلوبشان بوده طرح‌ریزی کرده و سعی دارد منویات رهبری را در این زمینه جامه عمل بپوشاند.

مجموعه مسئولان و پرسنل مدیریت شهری قم بر خود فرض می‌دانند همانطور که تا این مرحله از کار با حرکت در مسیر ولایت‌ و رهبری در انجام وظایف خود کوشا بوده و توانسته‌اند رضایت مردم را به دست آورند، از این پس هم با توجه به رهنمودهای ایشان و مراجع عظام تقلید که سرمایه‌ای گرانقدر در قم محسوب می‌شوند، پیشرفت و آبادانی قم را که همانا پیشرفت نظام اسلامی است در دستور کار قرار دهند و لحظه‌ای در عمل به فرمایشات و منویات آن بزرگواران عقب ننشینند.

