ساماندهی هيئت های مذهبي و دستجات عزاداري در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ " عيسي هاتفي " شامگاه شنبه در جمع مداحان و دستجات عزاداري گفت: همياران محرم با تعامل مستمر با پليس ، نظم وآرامش را در مراسمات عزاداري فراهم آورده و از هرگونه راهبندان، ترافيك و مزاحمت هاي مردمي در خيابان ها وكوچه ها جلوگيري کرده و پليس نيز در خدمت مردم و دستجات عزاداري است.

وی ادامه داد: در راستای ایجاد نظم و آسایش عزادارن حسینی از هم اکنون دستجات و هیئت های عزاداری ساماندهی می شوند.

هاتفي با اشاره به اینکه محرم ماه پيروزي خون بر شمشير و ماه احياي امربه معروف و نهي از منكر در جامعه است، اظهار داشت: مداحان و هيات مذهبي با تاسي از راه امام همام ضمن احياي امر به معروف و نهي از منكر از اشعار موهن و دور از ذهن پرهيز کنند.

سرهنگ هاتفي به بايدها و نبايدهاي مراسم عزاداري سيد الشهدا اشاره كرد و اظهار داشت: آنچه در مراسم دستجات مهم و ضروري است بيان حقايق و فلسفه قيام امام حسين (ع) و انتقال آن به مردم است فلذا دوري از هرگونه اشعار دور ازذهن و خرافي و رعايت انضباط اجتماعي مهم است.