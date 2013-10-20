واردات لوازم خانگی چینی اقتصاد را با آسیب جدی مواجه می سازد/ توجه بیش از حد مسئولان به منابع نفتی

غلامحسین شافعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واردات بی رویه لوازم خانگی چینی رقابت سالم میان تولید کننده داخلی و خارجی را از بین می برد و بزرگترین ضربه و آسیب را به اقتصاد کشور وارد می سازد.

وی با اشاره به علل ورود گسترده لوازم خانگی به کشور و استان خراسان رضوی بیان کرد: یکی از علل و عوامل اصلی این امر توجه بیش از حد مسئولان به منابع نفتی و قبول نداشتن عملکرد تولیدکننده داخلی است.

عرضه کالای بی کیفیت چینی در بازار

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان رضوی با اشاره به اینکه هم اکنون نزدیک به 80 درصد لوازم خانگی که در بازارهای مشهد و استان عرضه می شود چینی است، ادامه داد: کالاهای چینی در حالی مورد توجه مشتریان قرار گرفته اند که از کیفیت لازم برخوردار نبوده و تنها به دلیل ارزان قیمت بودن مورد اقبال مصرف کنندگان قرار می گیرند.

به گفته وی اگر تولیدگر داخلی با حمایت لازم دولت در این عرصه به صورت جدی کار کند، هم به لحاظ کیفیت و هم از نظر قیمت برای مشتری به صرفه تر خواهد بود اما در حال حاضر فضای بی اعتقادی به تولیدکننده داخلی در جامعه حاکم شده و می توان به جرات گفت که اقدامی برای فرهنگسازی خرید کالای داخلی توسط دست اندرکاران این حوز صورت نگرفته است.

گلایه مندی تولیدکنندگان لوازم خانگی از بی توجهی مسئولان

شافعی با تاکید بر اینکه تولید کنندگان صنعت لوازم خانگی امروز از بی توجهی متولیان امر گلایه مند هستند، ادامه داد: در حال حاضر دولت باید تمرکز جدی خود را بر روی تولید داخلی معطوف سازد زیرا طی سالهای اخیر بی توجهی به این بخش موجب شد تا بسیاری از کارخانه ها و صنایع به تعطیلی کشیده شوند و اقتصاد روز به روز وضعیت بدتری را پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان رضوی یادآور شد: بی تردید واردات نیز تاحدی پاسخگوی نیازهای داخلی است و اگر این وضع همچنان ادامه پیدا کند باید شاهد مرگ حتمی تولید داخلی و بن بست اقتصادی باشیم.