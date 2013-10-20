کمیته اقتصادی مجلس رای به حذف یارانه سه دهک داد/ اجرای مصوبه 3 ماه پس از اصلاح بودجه 92

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص جلسه صبح امروز یکشنبه کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه 92 گفت: در این جلسه در خصوص ادامه پرداخت یارانه به مردم بحث و گفتگو شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بخش هدفمند کردن یارانه ها اعضای کمیته با حذف 30 درصد افرادی که در جامعه دارای درآمد بالایی هستند از دریافت یارانه موافقت کردند و مقرر شد این مصوبه کمیسیون حداکثر 3 ماه پس از تصویب لایحه اصلاحیه بودجه در مجلس شورای اسلامی اجرا شود.

وی در خصوص تصویب بند دیگری از لایحه اصلاحیه بودجه نیز گفت: مقرر شد بخش حمل و نقل از 10 درصد منابع ریالی صندوق توسعه ملی استفاده کند.

به گزارش مهر پیش از این نیز چهره های اقتصادی مجلس و در پی آن دولت به دلیل کسری شدید بودجه در بخش پرداخت یارانه ها از حذف 3 دهک بالای جامعه از دریافت یارانه سخن گفته بودند.

لایحه اصلاحیه بودجه که دولت موفق به کسب فوریت از مجلس برای بررسی آن نشد ، در حال حاضر در کمیسیون های مجلس در دست بررسی است .