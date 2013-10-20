آفت به جان انارستانهای شرق مازندران افتاد/ پرچم زدایی راه جلوگیری از آفت

به گزارش خبرنگار مهر، انار به عنوان يكي از محصولات مهم و اقتصادي باغي در شمال كشور و بخصوص در شرق مازندران و شهرستان بهشهر است كه متاسفانه امسال نيز همچون سالهاي گذشته طعمه آفتی شد که میزان تولید این نوع محصول را کاهش داده است.

كرم گلوگاه انار، با نام علمي Spectrobates ceratoniae Zeller مهمترين عامل كاهش كمي و كيفي محصول انار و يكي از موانع مهم در افزايش صادرات انار ميباشد. اين آفت اولين بار در سال 1349 در باغها ي انار كاشمر مشاهده و با توجه به علائم اوليه آلودگي به كرم گلوگاه انار موسوم شده است. ميزان خسارت كرم گلوگاه انار تابعي از سال، رقم و شرايط به زراعي باغ در هر منطقه ميباشد. بطور متوسط درصد خسارت كرم گلوگاه انار در كل كشور و در سالهاي مختلف حدود 30-25 درصد محصول برآورد شده است.

كرم گلوگاه انار، زمستان را به صورت لاروهاي سنين مختلف در داخل انار، انجير و احتمالاً ميزبان هاي آلوده ديگر كه در زير درخت ها ريخته و يا بر روي درخت باقيمانده و يا در انبارها ذخيره شده اند، مي گذراند. پروانه هاي زمستانه معمولاً تخم هاي خود را روي ميله و بساك پرچمها و ندرتاً روي سطح داخلي كاسبرگ ميگذارند. دم ميوه و شكاف هاي ناشي از تركيدگي ميوه نيز از جمله ي محل هاي تخمگذاري اين شب پره مي باشند.

لاروهاي سن يك پس از تفريخ، از سطح داخلي كاسبرگ تغذيه و از اواخر سن دوم يا اوايل سن سوم لاروي با ايجاد سوراخ در محوطه داخلي تاج به داخل ميوه ي انار راه يافته و ضمن ورود، عوامل متعددي از گروه قارچها، باكتريها و مخمرها را به درون ميوه انار انتقال مي دهند. اين پاتوژن ها قادرند در باغ و انبار موجبات گنديدگي و فساد سريع يا تدريجي ميوه انار را فراهم نموده و آ ن را از بين ببرند.

محصولاتمان از بین رفته است

محمد عموزاد يكي از كشاورزان منطقه شرق مازندران در خليل شهر بهشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر در بهشهر با اشاره به وجود كرم گلوگاه در محصول انار اظهار داشت: متاسفانه وجود اين كرم گلوگاه در انار موجب شده كه بسياري از اين محصول از بين رفته و ما را با مشكل مواجه كند.

وي ادامه داد: متاسفانه هر ساله با شروع برداشت انار از باغات با اين مشكل مواجه هستيم و از بين رفتن قسمت يا تمامي انار را در باغات داريم.

عموزاد با بيان اينكه كارشناسان نيز تنها راه مبارزه با اين آفت را آتش زدن ميوه ها مي دانند گفت: هر چند ما اين كار را هر ساله انجام مي دهيم اما با شروع فصل باردهي محصول انار مجددا شاهد اين آفت در انار هستيم.

وي بيان داشت: باغداران فراواني در منطقه با اين مشكل دست به گريبان هستند و اميدواريم راه اصولي براي از بين بردن اين آفت پيشنهاد شود.

هدر رفت دسترنج کشارزان

قاسم خليلي از ديگر باغداران منطقه نيز خاطر نشان كرد: با توجه به اینکه، سالانه هزینه های زیادی برای تولید محصول انار می شود، اما با بروز آفتها و بیماریها دسترنج یکساله کشاورزان هدر می رود.

وي يادآور شد: وجود كرم گلوگاه در محصول انار و از بين بردن آن از درون موجب شده كه بسياري از محصولات ما به فروش نرسد.

حسن مرتضوي يكي از ديگر از باغداران نيز معتقد است: بیشتر خسارت و آفاتی که اکنون در باغات انار بهشهر قابل مشاهده است آفت كرم گلوگاه است و خوشبختانه آفت ديگري وجود ندارد.

وي گفت: اين آفت به نوعي است كه كرم در درون انار رشد كرده و از دانه تغذيه مي كند و رفته رفته پوسته انار را به شكل قهوه اي كرده و آفت نمايان مي شود.

مرتضوي افزود: براساس اظهارات و پيشنهادت كارشناسان كشاورزي بهترين كار براي از بين بردن كرم گلوگاه انار، ريختن آنان در گودال خاكي و آتش زدن آنها مي باشد تا كاملا از بين بروند.

وي ادامه داد: براساس گفته كارشناسان، تنها دفن محصول آفت زده انار در داخل زمين و خاك پاشي و دفن آن مثمر ثمر نيست و حتما بايد آتش زدن و همان مبارزه مكانيكي با محصول انار داراي آفت نيز انجام شود.

سيما گودرزي كارشناس مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی بهشهر نيز به خبرنگار مهر گفت: مهمترين راه مبارزه با آفت كرم گلوگاه انار، مبارزه تلفيقي IPM است كه امكان خسارت این افت را به حداقل می رساند.

وي ادامه داد: مبارزه مكانيكي، جمع آوري و انهدام انارهاي آلوده در تمام طول فصل رشد و پس از برداشت انار و در انبار يكي از روشهاي مفيد است.

پرچم زدایی راه جلوگیری از آفت

گودرزي، روش پرچم زدایی را برای جلوگیری از تخم ریزی افت كرم گلوگاه انار مفید دانست و افزود: دستگاههای ویژه ای جهت پرچم زدایی از انار موجود است كه جهت این كار استفاده می شود و 5 تا 6 هفته پس از ظهور اولين گل بايد اين كار انجام شود.

وي ادامه داد: مديريت علف هاي هرز چند ساله و آبياري منظم مي تواند تاثير بسزايي در كاهش اين آفت در باغات انار داشته باشد چرا كه اين آفت بيشتر بر درختان ضعيف كار ساز است و اگر درختي قوي باشد كمتر در معرض اين آفت قرار مي گيرد.

گودرزي خاطر نشان كرد: در مبارزه بيولوژيكي نيز استفاده از زنبور تريكوگراما با توجه به دستورالعمل خاص، استفاده از فرمول طبيعي جهت رديابي و... نيز در دستور كار قرار دارد.

انار محصول ارگانیک بهشهر

وي بيان داشت: انار از محصولات سالم و ارگانيك شهرستان بهشهر است كه بدون سم رشد و نمو دارد و 90 درصد محصول انار بهشهر سالم است.

محمد مهدي ميرزايي يكي از كارشناسان كشاورزي نيز در اين رابطه اعتقاد دارد: كرم گلوگاه قسمتي از باغداري انار است و از بين بردن آن ناممكن است و بايد با انجام برخي كارهاي ساده آن را كنترل و از پيشرفت آن جلوگيري كنيم.

وي خاطر نشان كرد: متاسفانه عدم دارا بودن باغات با شرايط زراعي و باغي مطلوب در برخي از مواد موجب بروز برخي آفات در كشاوري مي شود.

ميرزايي يادآور شد: از كشت مخلوط درختان انار با ساير درختان ميوه و همچنين احداث باغ انار در مجاورت درختاني مثل انجير كه ميزبان كرم گلوگاه انارهستند، خودداري شود.

وي ادامه داد: تميز كردن داخل تاج انارهاي مرغوب گل اول، پس از خشك شدن پرچم (حدوداً در اواخر خرداد) بوسيله دستگا ههاي ساده مي تواند تا حدودي از رشد كرم گلوگاه جلوگيري كند و همچنين انارهاي پوسيده و يا باقيمانده بر روي درخت يا ريخته شده در كف باغ بصورت همگاني و در فصل زمستان (دي و بهمن ) جمع آوري و منهدم شود.

به گفته اين كارشناس كشاورزي ، مبارزه بيولوژيك از طريق توليد و رهاسازي زنبور پارازيتوئيد تريكوگراما نيز امكان پذير است كه بايد با استفاده از سوشهاي بومي و با رعايت نكات فني صورت گيرد كه بايد با هماهنگي كارشناسان كشاورزي در اين زمينه اقدام شود.

معاون فني جهاد كشاورزي بهشهر نيز در رابطه با انار بهشهر به خبرنگار مهر گفت: بهشهر داراي بيش از 11 هزار هكتار باغات انار است كه از اين مقدار 10 هزار هكتار گونه هاي مختلف انار ترش در ميانكاله و حدود يك هزار هكتار انار به صورت باغ در سطح شهرستان پراكنده است.

وي افزود: بطور متوسط سالانه در بهشهر در حدود 11 هزار تن انار شيرين، ترش، ملس و... برداشت مي شود.

باغات انار بهشهر سنتی است

حقيقي ادامه داد: عمده باغات توليد انار در بهشهر سنتي است و در سالهاي اخير با توجه به استقبال كشاورزان منطقه، باغداري نوين انار نيز در دستور كار قرار گرفت.

به گزارش مهر، انار در بهشهر بعنوان يك ميوه ارگانيك است و به همين دليل مبارزه شيميايي با آن در بيماري ها و آفت گوناگون تجويز نمي شود و به همين دليل نيز علي رغم خسارات قابل توجه اين آفات، باغات انار شرق مازندران از مبارزه شيميايي مصون مانده و باغداران با توجه به تجربه عملي نسبت به رفتار و نوع خسارات آفات مختلف از روشهاي غير تهاجمي و ارگانيك در برخورد با آنها بهره ميگيرند.

اسفند ماه و پس از كاهش سرما بهترين زمان براي جمع آوري انارهاي فاسد و آلوده به تخم و لاروها و شفيره هاي كرم گلوگاه است.

كارشناسان در مورد اينكه بقاياي ميوه هاي آلوده و بجا مانده بر روي درخت و كف باغ از عمده ترين ميزبانها و محلهاي تجمع اين آفت و تولد نسل جديد اين آفت ميباشند اطمينان كامل دارند كه بايد مورد توجه كشاورزان قرار گيرد.