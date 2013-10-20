صدور کیفرخواست برای فاطمه هاشمی / هاشمی رفسنجانی از مداح تهرانی شکایتی ندارد

محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از بررسی پرونده فاطمه هاشمی به ما اعلام شد علیه او به اتهام نشراکاذیب کیفرخواست صادر شده است. این در حالی است اتهام نشر اکاذیب نیاز به شاکی خصوصی دارد.

وی افزود: پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده و احتمال دارد آقای لاریجانی خود این مسئله را حل کند. اظهار نظر موکلم در حد یک نقد ساده بود و خوب نیست به این خاطر برای او کیفرخواست صادر شود.

فاطمه هاشمي رفسنجاني اواخر مرداد ماه امسال به دليل اظهاراتش درباره اتفاقات مجلس شوراي اسلامي در يكي از رسانه ها به شعبه ۱۲ دادسراي فرهنگ و رسانه احضار شد.

وکیل خانواده هاشمی در خصوص ادعاهای مطرح شده از سوی یکی از مداحان تهرانی علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی از هیچ فردی شکایت نمی کند و در این خصوص اگر دادستان بخواهد بر اساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی به عنوان مدعی العموم می تواند اعلام جرم کند.