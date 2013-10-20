به گزارش خبرنگار مهر ، این رقابتها با حضور 8 تیم به صورت دورهای برگزار میشود که در هفته نخست تیمها یک بازی انجام خواهند داد و در هفتههای بعد هر تیم دو بار به میدان میرود. برنامه مسابقات با برنامههای تیم ملی و مسابقات انتخابی هماهنگ شده و قرار است هر سه هفته یک بار مسابقات لیگ برگزار شود.
بر اساس قرعه کشی انجام شده در هفته نخست، شهرداری ورامین، نایب قهرمان دوره قبل به مصاف تیم تازه وارد شهرداری اندیشه خواهد رفت. قوامین ناجا قهرمان دوره قبل به دیدار استیل البرز میرود. استیلیها این فصل با مرتضی سلطانی به عنوان سرمربی به توافق رسیدهاند. حضور سرمربی فصل قبل قوامین در اردوی استیلیها حساسیتهای این بازی را دو چندان کرده است.
ملی حفاری تیمی که فصل قبل با وجود در اختیار داشتن چند ملی پوش نتایج خوبی کسب نکرد با گماردن علی محمد بسحاق مربی پیشین تیم ملی به عنوان مدیرفنی در اولین دیدار خود به مصاف دانشگاه آزادی می رود که فصل قبل از رسیدن به سکوی قهرمانی دور ماند.
در آخرین بازی هم دو تیم سلحشور و جوانه به مصاف هم میروند. جوانه بعد از چند سال دوری از لیگ برتر با هدایت رحیم صالحی و بهزاد خداداد چشم به تکرار خاطرات خوب سالهای نه چندان دور خود دارد و سلحشور هم تیم تازه واردی است که با درخشش در لیگ نقش جهان برای پیکار با تیمهای قدرتمند وارد لیگ برتر شده است.
این مسابقات هر هفته یکشنبهها برگزار میشود و در هفته نخست تیمها در تاریخ پنجم آبان ماه به مصاف هم میروند.
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