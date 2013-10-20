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۲۸ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۴

در نامه ای اعلام شد/

تسریع در اتمام عمیات ساخت بیمارستان دانشگاه آزاد واحد دامغان خواست مردم است

تسریع در اتمام عمیات ساخت بیمارستان دانشگاه آزاد واحد دامغان خواست مردم است

دامغان – خبرگزاری مهر: با توجه به توقف کلی فعالیت های عمرانی بیمارستان دامغان، جمعی از خانواده های معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران، فرهنگیان، پیشکسوتان، بازاریان و کشاورزان دامغانی در نامه ای به سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، تسریع در اتمام عملیات ساخت این بیمارستان را خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از خانواده های معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران، فرهنگیان، پیشکسوتان، بازاریان و کشاورزان دامغانی در نامه ای خطاب به سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به توقف پروژه بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان خواستار تسریع در ایجاد و راه اندازی این بیمارستان شدند.

این قشر کثیر مردم دامغان خطاب به حمید رضا میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به نیاز شدید مردم دامغان و استعداد و اسحقاق این شهر و عنایت واقعیت نگر بی طرفانه و پیگیری های خداپسندانه مسئولان قرارداد مشارکتی برای تجهیز تکمیل و راه اندازی و خدمت رسانی مجدد بیمارستان رضایی دامغان، میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دانشگاه آزاد اسلامی مرکز منعقد شد یادآور شدند: دانشگاه آزاد اسلامی مرکز متعهد شد ظرف مدت شش ماه پس از تحویل ساختمان بیمارستان آن را تجهیز و آماده خدمت رسانی به مردم و راه اندازی کند. در آغاز عملیات بازسازی به سرعت شروع شد ولی اخیرا این امر و دیگر فعالیت های لازم به کلی متوقف و موجب سوال و تعجب مردم شده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: با توجه به موافقت مسئولان وقت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مبنی بر راه اندازی دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پرستاری که منوط به داشتن بیمارستان مستقل برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بوده، از سرپرست دانشگاه آزاد تسریع در آماده سازی و راه اندازی بیمارستان را خواستاریم.

گفتنی است ادامه و تسریع آماده سازی بیمارستان رضایی دامغان عطف به قرارداد منعقد شده با توجه به نیاز مردم دامغان به خدمات دهی این بیمارستان به صورت مستمر مورد تقاضا و پیگیری اقشار مختلف مردم و حتی از طریق تریبون نمازجمعه و دیگر مراجع ذیربط بوده و تصویر این نامه سرگشاده مردم به دکتر عبدالرحمان رستمیان نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برای اطلاع و پیگیری ارسال شده است.

کد مطلب 2158457

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