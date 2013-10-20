تسریع در اتمام عمیات ساخت بیمارستان دانشگاه آزاد واحد دامغان خواست مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از خانواده های معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران، فرهنگیان، پیشکسوتان، بازاریان و کشاورزان دامغانی در نامه ای خطاب به سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به توقف پروژه بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان خواستار تسریع در ایجاد و راه اندازی این بیمارستان شدند.

این قشر کثیر مردم دامغان خطاب به حمید رضا میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به نیاز شدید مردم دامغان و استعداد و اسحقاق این شهر و عنایت واقعیت نگر بی طرفانه و پیگیری های خداپسندانه مسئولان قرارداد مشارکتی برای تجهیز تکمیل و راه اندازی و خدمت رسانی مجدد بیمارستان رضایی دامغان، میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دانشگاه آزاد اسلامی مرکز منعقد شد یادآور شدند: دانشگاه آزاد اسلامی مرکز متعهد شد ظرف مدت شش ماه پس از تحویل ساختمان بیمارستان آن را تجهیز و آماده خدمت رسانی به مردم و راه اندازی کند. در آغاز عملیات بازسازی به سرعت شروع شد ولی اخیرا این امر و دیگر فعالیت های لازم به کلی متوقف و موجب سوال و تعجب مردم شده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: با توجه به موافقت مسئولان وقت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مبنی بر راه اندازی دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پرستاری که منوط به داشتن بیمارستان مستقل برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بوده، از سرپرست دانشگاه آزاد تسریع در آماده سازی و راه اندازی بیمارستان را خواستاریم.

گفتنی است ادامه و تسریع آماده سازی بیمارستان رضایی دامغان عطف به قرارداد منعقد شده با توجه به نیاز مردم دامغان به خدمات دهی این بیمارستان به صورت مستمر مورد تقاضا و پیگیری اقشار مختلف مردم و حتی از طریق تریبون نمازجمعه و دیگر مراجع ذیربط بوده و تصویر این نامه سرگشاده مردم به دکتر عبدالرحمان رستمیان نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برای اطلاع و پیگیری ارسال شده است.