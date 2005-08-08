  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ مرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۰۲

درراستاي اعلام مخالفت صريح با توسعه شوراي امنيت

چين پيشنهاد گروه چهار را وتو مي كند

دولت چين با تاكيد بر مخالفت كامل با پيشنهاد گروه چهار براي توسعه شوراي امنيت، اعلام كرد: اين قطع نامه را وتو خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، وزارت امور خارجه چين اعلام كرد چنانچه طرح مربوط به توسعه شوراي امنيت به راي گذاشته شود، حتما آن را وتو خواهد كرد.

 

وزارت امور خارجه چين در بيانيه اي  به همين مناسب اعلام كرد: براي حفظ حقوق كشورهاي در حال توسعه و همچنين براي حفظ منافع بلند مدت كشورهاي عضو سازمان ملل، چين پيشنهاد كشورهاي هند و ژاپن و برزيل و آلمان موسوم به گروه چهاررا وتو خواهد كرد.

 

اين وزارتخانه اعلام كرد: قطع نامه گروه چهار منافع بسياري از كشورها از قبيل كشورهاي آفريقايي را در نظر نگرفته و از سوي تعداد زيادي از كشورها مورد سوال قرار گرفته است.

 

چين چند روز پيش از گروه چهار خواست پيشنهاد خود مبني بر توسعه شوراي امنيت را پس بگيرند زيرا در مجمع عمومي سازمان ملل آراء كافي را به دست نخواهد آورد.
