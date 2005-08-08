اعزام كاروان 62 نفري هاكي ايران به جمهوري آذربايجان

به گزارش خبرگزاري" مهر" مسابقات بين المللي هاكي جمهوري آذربايجان با حضور چند تيم مطرح هاكي درسطح اروپا وآسيا همچون روسيه، ارمنستان، گرجستان و... ازروز19 تا 26 مرداد ماه درباكو انجام خواهد شد.
اين اعزام كه درتاريخ هاكي كشور وحتي تقريبا دراكثر رشته هاي ورزشي بي سابقه مي باشد ومي تواند نقش بسيارموثرومفيدي دراعتلاي ورزش هاكي كشورايفاد نمايد، حاصل همكاري ولطف وحمايت صميمانه سازمان تربيت بدني وكميته ملي المپيك است كه فدراسيون هاكي ازاين بابت قدرداني مي نمايد.
همچنين اين مسابقات مي تواند تاثيرشايسته اي درحضوراحتمالي هاكي كشورمان در بازيهاي آسيايي 2006 دوحه قطرنيزداشته باشد.
يك كاروان 62 نفري هاكي متشكل ازسه تيم منتخب باشگاههاي ليگ برتر هاكي، تيم هاكي آذربايجان شرقي و تيم هاكي آذربايجان غربي، 48 بازيكن، 2 داور، 4 مربي، 3 سرپرست، 3 نفر نمايندگان ادارات كل تربيت بدني، 2 نفر نمايندگان سازمان تربيت بدني و باسرپرستي كل دبيرفدراسيون هاكي عازم جمهوري آذربايجان مي باشند.
به گزارش خبرگزاري" مهر" مسابقات بين المللي هاكي جمهوري آذربايجان با حضور چند تيم مطرح هاكي درسطح اروپا وآسيا همچون روسيه، ارمنستان، گرجستان و... ازروز19 تا 26 مرداد ماه درباكو انجام خواهد شد.
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