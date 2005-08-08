اعزام كاروان 62 نفري هاكي ايران به جمهوري آذربايجان

يك كاروان 62 نفري هاكي متشكل ازسه تيم منتخب باشگاههاي ليگ برتر هاكي، تيم هاكي آذربايجان شرقي و تيم هاكي آذربايجان غربي، 48 بازيكن، 2 داور، 4 مربي، 3 سرپرست، 3 نفر نمايندگان ادارات كل تربيت بدني، 2 نفر نمايندگان سازمان تربيت بدني و باسرپرستي كل دبيرفدراسيون هاكي عازم جمهوري آذربايجان مي باشند.