اولیاء و مربیان و دانش آموزان با سند تحول بنیادین همسو باشند

محمد مشهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر به اهمیت نقش اولیاء دانش آموزان در امر تعلیم و تربیت آنان اشاره کرد و اظهار داشت: شکل گیری انجمن اولیاء و معلمان در هفته جاری فرصت مناسبی برای تبادل نظرات و هم اندیشی در پیشبرد هرچه بهتر اهداف آموزش وپرورش است.

وی با تاکید بر همسویی اولیاء، مربیان و دانش آموزان در دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین افزود: در سال حماسه سیاسی و اقتصادی برگزاری جلسات متعدد و مشارکت مسئوولان امر را در راستای تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق منویات ایشان خواهیم داشت.

رییس آموزش و پرورش دماوند، انسجام، وحدت و یکپارچگی را لازمه پیشرفت خواند و ادامه داد: تبعیت از قانون، تولی و تبری و ولایت پذیری، تاکید بر عدم جدایی دین از سیاست و فراگیری فرهنگ پذیرش خرده فرهنگها و اعقاید متفاوت در دانش آموزان از مهمترین مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد و نهادینه شدن موارد مذکور در دانش آموزان موجب شکل گیری جامعه ای سالم می شود.

مشهدی عباسی یادآور شد: دستیابی به این مهم با مشارکت و همکاری اولیاء صورت می گیرد و به همین منظور بیش از 50 ساعت جلسات آموزشی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مذهبی، فناوری، تربیت بدنی و زیستی برگزار می شود تا همسویی لازم ایجاد شود و آموزش وپرورش بتواند به نحو احسن نقش و وظیفه خود را ایفاء کند.

وی یادآور شد: والدین دانش آموزان بازوان توانمند معنوی و مادی آموزش و پرورش هستند که نقش مهمی در امر تعلیم و تربیت دارد.