خراسان شمالی تنها استان پرورش دهنده گاو با نژاد مون بیلیارد در کشور است

مهدی شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه خراسان شمالی تنها استانی است که ذخیره ژن مون بیلیارد را پرورش می دهد افزود: این نوع گاو از نژاد فرانسوی بوده و از سال 1354 وارد ایران شده و در بهکده رضوی پرورش داده می شود.

وی گفت: این نژاد فرانسوی شیری- گوشتی بوده و هم اکنون از طریق استان خراسان شمالی به سایر استانهای کشور از جمله آذربایجان غربی و شرقی صادر می شود.

رئیس امور دام شهرستان مانه و سملقان در مورد مزیت های این دام گفت: این دام نسبت به سایر نژاد ها همچون نژاد هلشتاین مقاوم و آرام است و شیر با درصد چربی بالا دارد.

به گفته وی به لحاظ گوشتی نیز در این نژاد، بیش از 60 درصد گاو زنده به لاشه تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون 240 راس گاو ازنژاد مون بیلیارد در مجتمع كشت و صنعت بهكده رضوي پرورش داده می شود.