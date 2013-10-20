شوراي شهر همدان از معلولان حمایت كند/ معابر شهري مناسب سازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلي افشاري صبح يكشنبه در ديدار با اعضاي شوراي شهر همدان ضمن تبريك آغاز به كار فعاليت شوراي چهارم، اظهار داشت: بخشي از موارد و مشكلات معلولان مختص مسائل شهري است كه بايد از طريق شوراي اسلامي شهر پيگيري شود.
وي با اشاره به اينكه اعضاي شوراي چهارم اسلامي شهر همدان ديد مثبتي به رفع مشكلات جامعه معلولان دارند، افزود: ميتوان از ظرفيت و اختيارات شورا در رفع مشكلات معلولان از جمله مناسبسازي معابر سطح شهر و اشتغال براي توانيابان بهره گرفت.
رئيس جامعه معلولان استان همدان با بيان اينكه با توجه به تشكيل كميسيون فرهنگي در شوراي اسلامي شهر همدان ميتوان از اين ظرفيت در برگزاري برنامههاي فرهنگي استفاده كرد، افزود: لازم است در راستاي نگرش مثبت مردم و مسئولين نسبت به جامعه معلولان گام برداشت تا افراد به توانيابان با ترحم نگاه نكنند.
ساختمانها و فضاي معابر شهري بايد براي جامعه معلولان مناسبسازي شود
محمد علي افشاري با اشاره به اينكه ساختمانها و فضاي معابر شهري بايد براي جامعه معلولان مناسبسازي شود، اظهار داشت: انتظار ميرود با همت و تلاش شوراي چهارم و پيگيريهاي قاطعانه آنها طي چهار سال آينده بخش عمدهاي از مشكلات جامعه معلولان در حوزه مديريت شهري حل شود.
افشاري مسكن، اشتغال و ازدواج معلولان را از مهمترين مشكلات اين قشر از جامعه برشمرد و يادآور شد: كميتهاي با عنوان كميته ازدواج در جامعه معلولان تشكيل شده كه در اين كميته با سنجيدن شرايط معلولان مقدمات ازدواج آنها فراهم ميشود.
وي با بيان اينكه جامعه معلولان نيازمند حمايتهاي مادي و معنوي مسؤولان است، افزود: با رفع مشكل اشتغال معلولان عمده مشكلات ديگر اين قشر نيز حل می شود، چرا كه آنها براي تأمين هزينههاي خود از جمله درمان نياز به امكانات مالي دارند و در صورت رفع اين مشكل نه تنها سربار اجتماع نخواهند بود بلكه از سازندگان جامعه خواهند بود.
وي با بيان اينكه منتخبين دور چهارم شوراي اسلامي افراد كارآمد و باتجربهاي هستند، اظهار داشت: بر اين اساس انتظار ميرود اعضاي اين شورا در راستاي خدمترساني به شهروندان با اختياراتي كه دارند جامعه معلولان را نيز حمايت كنند.
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