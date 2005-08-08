همكاري جدي ايران و سوريه مي تواند تهديدات را خنثي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وزير امور خارجه كشورمان در اين ديدار با اشاره به اهميت سفر رئيس جمهوري سوريه در مقطع فعلي به جمهوري اسلامي ايران گفت: روند جاري تحولات لبنان به ويژه هوشياري و همبستگي مردم و گروههاي مختلف در قبال رخدادهاي پرفراز و نشيب لبنان و انتخابات پارلماني لبنان نشانگر دستاوردهاي جديد سياسي مقاومت اسلامي لبنان مي باشد.

دكتر خرازي با تشريح تحولات عراق اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران همواره از اين راهبرد كه زمام و سرنوشت امورعراق مي بايست در اختيار مردم عراق قرار گيرد حمايت كرده و مي كند و راه حل واقعي بحران عراق را شكل گيري نهادهاي قانوني ناشي از اراده مردم مي داند.

وزير امور خارجه كشورمان با تبيين وضعيت فلسطين اظهار داشت : استمرار رويكرد خشن رژيم صهيونيستي در عزم و اراده مردم فلسطين به منظور كسب حقوق مشروع خويش خللي وارد نخواهد كرد.

خرازي تصريح كرد: شرايط منطقه و جهان اسلام ايجاب مي ‌كند تا ايران و سوريه بطور جدي با همكاري يكديگر تهديدات را خنثي كنند.

بشار اسد نيز در اين ديدار با اشاره به مواضع اصولي جمهوري ا سلامي ايران در خصوص مسائل مختلف اظهار داشت: مواضع اصولي و منطقي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تحولات مختلف منطقه اي و بين المللي نشانگر متانت و پايداري جمهوري اسلامي در ارتباط با اهداف و مسائل راهبردي مي باشد.

رئيس جمهور سوريه با تشريح مواضع مشترك دو كشوردر خصوص تحولات خاورميانه و عراق تصريح كرد: پايداري و دورانديشي دو كشور در قبال سياستهاي يكجانبه و خصمانه دشمنان دو كشور تاكنون توانسته است نتايج معكوسي را براي آنها به همراه داشته باشد.