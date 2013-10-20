«اساس تاریخ شیعیان در سوریه و لبنان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی سه کتاب با همکاری مشترک انتشارات پژوهشکده تاریخ اسلام و نشر کتاب توت وارد بازار شده است. این سه کتاب از مجموعه تاریخ و تمدن زیر نظر دکتر صادق آیینه‌وند از زبان عربی به فارسی ترجمه شده‌اند. اولین کتاب با عنوان «اسرائیلیات» اثر عصام سخنینی توسط دکتر محمدعلی لسانی فشارکی به فارسی ترجمه شده است.



«اسلام متصوفان» از سلسله پژوهش‌های اسلام از نگاه‌های متعدد اثر محمد بن طیّب توسط دکتر کبری روشنفکر به فارسی برگردانده شده است.



و «اساس تاریخ شیعیان در سوریه و لبنان» نخستین پژوهش علمی درباره تاریخ شیعیان این منطقه تألیف جعفر مهاجر و ترجمه دکتر اکرم روشنفکر است.

