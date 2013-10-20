به گزارش خبرنگار مهر، فرشته حشمتیان صبح یکشنبه در مراسم نمادین بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان که در فرهنگسرای ولا در شهرری برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: امروز جامعه ما نیازمند خاموش کردن توطئه دشمنان است و تعلیم و تربیت فرزندان تنها مسیر خاموش کردن این توطئه‌هاست.

وی ادامه داد: تربیت در سه مثلت خانواده، مدرسه و اجتماع شکل می‌گیرد و خانواده، مسئولان مدرسه و اجتماع وظیفه دارند تربیت را اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

به گفته حشمتیان، شورای انجمن اولیا و مربیان در استان‌ها و مناطق باید به فکر مدارس باشد، نباید همه هدف انجمن دریافت پول باشد و در شرایط فعلی تعلیم و تربیت و با توجه به نیاز ما به کمک والدین باید پاکت های پول با پاکت های فکر و تدبیر عوض شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تاکید رهبر انقلاب مبنی بر اینکه دستگاه تعلیم و تربیت قابل مقایسه با هیچ دستگاهی نیست، تصریح کرد:باید به سمتی حرکت کنیم که شعار هفته پیوند اولیا و مربیان تقویت شده و در جهت ارتقای تربیت فرزندان باشد.

حشمتیان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 96 هزار و 300 انجمن اولیا و مربیان در سطح مدارس، فعال است، گفت: بیش از 730 شورای انجمن اولیا و مربیان در سطح مدارس کشور وجود دارد. همچنین 12 هزار بانک اطلاعات مدرسین خانواده، 195 مرکز راهنمایی و مشاوره و 800 متخصص روانشناس، بخشی از سرمایه‌ها و برنامه‌های انجمن اولیا و مربیان است.

وی درباره برنامه های امسال هفته اولیا و مربیان توضیح داد: امسال مقرر شده در راستای ارتقای جایگاه انجمن اولیا و مربیان، نقش مدیریت‌ها به انجمن کلاسی تبدیل شود و مناطق باید در پایه‌های تحصیلی، انجمن اولیا و مربیان ایجاد کنند. همچنین همایش هیات علمی مدرسان با موضوع «آموزش خانواده» در آینده نزدیک برگزار می شود.

1500 مدرسه در شهرستانهای تهران شیفت بعداز ظهری هستند

در ادامه این مراسم رحیم زمانی، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران به جایگاه خانواده و مدرسه اشاره کرد و گفت: با توجه به نقشی که دو نهاد خانواده و مدرسه در تربیت نسل آینده دارند، باید ارتباط بین اولیا و مربیان ارتباط منسجم و همیشگی باشد.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در حال حاضر بیش از سه هزار انجمن اولیا و مربیان در مدارس شهرستان های تهران فعال هستند. در سال تحصیلی گذشته در شهرستانهای تهران 24 هزار و 672 نفر عضو انجمن اولیا و مربیان بوده که برای آنها بیش از 8 هزار دوره تخصصی و 5 هزار دوره آموزش عمومی برگزار شد.

زمانی تصریح کرد: در شهرستان‌های تهران تعداد 3197 مدرسه وجود دارد که یک دوم این مدارس در نوبت‌ بعد از ظهر تحصیل می‌کنند.