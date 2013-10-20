مذاکرات ایران و روسیه درباره پدافند هوایی و سامانه راداری/ تشریح رزمایش مدافعان آسمان ولایت 5

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء امروز یکشنبه پس از دیدار با فرمانده نیروی هوایی روسیه در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: ما امروز میزبان فرمانده نیروی هوایی فدارسیون روسیه آقای بوندارف بودیم که در این جلسه در مورد بعضی مسائل فیمابین نظامی و علمی و تبادل اطلاعات بحث و گفتگو کردیم.

امیر سرتیپ اسماعیلی ادامه داد: این جلسه بسیار خوب بین دو کشور قدرتمند ایران و روسیه برگزار شد و در مورد تبادل اطلاعات و موارد دفاعی بر اساس منافع مشترک ملی بحث و تبادل نظر شد که از جمله مسائل مطرح شده می توان به تکنیک دفاع هوایی، پدافند هوایی، سامانه موشکی و سامانه راداری اشاره کرد.

فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء با بیان اینکه هر دو طرف معتقد بودند هر چقدر دکترین دفاعی دو کشور به هم نزدیکتر شود شاهد ثبات بیشتری در منطقه خواهیم بود، افزود: در مورد تبادل دانش و دانشجویان نیز مذاکراتی انجام شد همچنین مباحثی در مورد انجام عملیات مشترک و عملیات آموزشی مشترک مطرح و پایه گذاری شد که در صورت تصویب مقامات بالاتر وارد صحنه عملیاتی خواهیم شد.

امیر اسماعیلی در ادامه به برگزاری رزمایش مدافعان آسمان ولایت 5 پرداخت و گفت: رزمایش مدافعان آسمان ولایت 5 که بدون اطلاع رسانه ها برگزار شد به مدت 5 روز از سیزدهم مهرماه در مساحتی به وسعت 700 هزار کیلومتر مربع در مرکز، شمال غربی و جنوب غربی کشور برگزار شد.

وی با بیان اینکه رزمایش مدافعان آسمان ولایت 5 تفاوت هایی با رزمایش سال گذشته داشت، افزود: از جمله این تفاوت ها ناهمواری ها در صحنه میدان نبرد بود که از اهداف این رزمایش تحرک بالا، افزایش توان رزمی فاوا و توان تکنیکی بود.

فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء ادامه داد: ما در این رزمایش به اهداف از پیش تعیین شده خود دسترسی پیدا کردیم و توانستیم سرعت عمل پدافند هوایی را به دست آورده و مورد سنجش قرار دهیم.

اسماعیلی با اینکه در این رزمایش نیروهای سه گانه ارتش و نیروهای سپاه خصوصا پدافند سپاه حضور داشت، ادامه داد: 12 هزار نفر در این رزمایش شرکت کردند و به تبادل اطلاعات و انتقال تجارب خصوصا تجارب جنگی در هشت سال دفاع مقدس پرداختند.

وی ادامه داد: ما در این رزمایش تعدادی از توفیقات فنی را تست کردیم و در رزمایش جواب مورد نظر را گرفتیم همین طور در دیدار با فرمانده نیروی هوایی روسیه مباحثی نیز در مورد سامانه جدید مطرح و در این مورد بحث و گفتگو شد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه نشست در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره وضعیت پرونده موشکی اس 300 گفت: پدافند هوایی یگان استفاده کننده از سیستم های بهینه سازی و همین طور سیستم های نوآورانه است.

وی افزود: در مورد پرونده اس 300 دولتمردان پیگیری و در این مورد پاسخگو هستند و بر اساس اطلاعاتی که من دارم وزارت دفاع این مسئله را پیگیری کرده و نتایج خوبی را به دست آروده است. اس 300 سامانه کاملا دفاعی است که با توجه به مباحثات مطرح شده، سامانه اس 300 یا مشابه آن وارد کشور خواهد شد. البته ما وابسته به سامانه اس 300 نیستیم.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مبادلات نظامی ایران و روسیه به چه شکلی خواهد بود، گفت: ما در مورد تبادل اطلاعات، تبادل دانش فنی و سیستم سامانه های موشکی بحث و گفتگو کردیم.

وی ادامه داد: همچنین در مورد انتقال تکنولوژی از ایران به روسیه و بالعکس مسائلی را به ژنرال بوندارف عرض کردم مثل سامانه اس 200 که یک سامانه کاملا روسی است و کشور ما با صیاد 2 عجین شده و قابلیت درگیری در ارتفاع متوسط دارد.

اسماعیلی افزود: ما در ساختار و پروتکل اس 200 تغییرات اساسی دادیم که فرمانده نیروی هوایی روسیه این مطلب را ستایش کرد.