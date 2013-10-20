مقتدایی فردا رسما سکاندار استانداری خوزستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استانداری خوزستان اعلام کرد: مراسم رسمی تودیع سید جعفر حجازی و معارفه عبدالحسین مقتدایی در استانداری خوزستان فردا ساعت 15 با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار می شود تا مقتدایی به صورت رسمی سکان هدایت استانداری خورستان را به دست بگیرد.



سید جعفر حجازی که بیشترین سابقه حضور در سمت استانداری خوزستان را در مدت زمان بعد از پیروزی انقلاب در کارنامه دارد، فردا بعد از حدود شش سال و پنج ماه به صورت رسمی با استانداری خوزستان خداحافظی خواهد کرد تا به گفته خود به همان اتاق کوچک خود در دانشگاه شهید چمران و تدریس برای دانشجویان این دانشگاه بازگردد.



عبدالحسین مقتدایی نیز پیش از این و دوره اصلاحات نیز استاندار خوزستان بوده است و گفته می شود عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته است. وی سابقه دو دوره نمایندگی مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی را نیز دارد.



مسئله انتقال آب از سرشاخه های رودخانه کارون به سایر استانهای کشور آن هم نه برای مصرف شرب که برای کشاورزی یکی از جدی ترین چالش های پیش روی استاندار خوزستان است. مسئله ای که متاسفانه هیچگاه با واکنش جدی استانداران سابق خوزستان مواجه نشده است و آنها بیشتر ترجیح دادند در این خصوص مطیع دولت باشند.





