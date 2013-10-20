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۲۸ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۳

ظریف به‌دلیل کمردرد به مجلس نمی‌رود/ مذاکره‌کنندگان هسته ای امروز در مجلس

ظریف به‌دلیل کمردرد به مجلس نمی‌رود/ مذاکره‌کنندگان هسته ای امروز در مجلس

محمدجواد ظریف به‌علت کمر درد این هفته به کمیسیون امنیت ملی نمی رود و قرار است عراقچی و تخت روانچی رئیس و عضو تیم مذاکرات هسته ای در نشست امروز این کمیسیون حاضر شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در حالی که قرار بود وزیر امور خارجه در جلسه روز سه شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یابد و به چهار سئوال نمایندگان پاسخ دهد ، این برنامه به دلیل تشدید بیماری کمردرد وی و تجویز استراحت مطلق برای وی از سوی پزشک به مدت یک هفته لغو شده است.
 
همچنین بنابراین گزارش سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر خارجه و سرپرست تیم مذاکره کننده هسته ای ، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای ظریف و عضو تیم مذاکرات هسته ای همچنین حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزیر خارجه در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور می یابند و درباره مذاکرات با 1+5 که هفته گذشته در ژنو برگزار شد توضیح می دهند. 
 
عدم توانایی ظریف برای حضور در جلسه کمیسیون در هفته جاری ، به اطلاع سئول کنندگان از وی رسیده است و این جلسه به زمان دیگری موکول شده است.
کد مطلب 2158842

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