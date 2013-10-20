به گزارش خبرنگار مهر در حالی که قرار بود وزیر امور خارجه در جلسه روز سه شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یابد و به چهار سئوال نمایندگان پاسخ دهد ، این برنامه به دلیل تشدید بیماری کمردرد وی و تجویز استراحت مطلق برای وی از سوی پزشک به مدت یک هفته لغو شده است.

همچنین بنابراین گزارش سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر خارجه و سرپرست تیم مذاکره کننده هسته ای ، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای ظریف و عضو تیم مذاکرات هسته ای همچنین حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزیر خارجه در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور می یابند و درباره مذاکرات با 1+5 که هفته گذشته در ژنو برگزار شد توضیح می دهند.

عدم توانایی ظریف برای حضور در جلسه کمیسیون در هفته جاری ، به اطلاع سئول کنندگان از وی رسیده است و این جلسه به زمان دیگری موکول شده است.