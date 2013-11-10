طرح تامین آب 3.5میلیون تهرانی از کرج/ انتقال آب از ارتفاع 1500 متری

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک نيلچيان با اعلام پيشرفت 32 درصدي فاز نخست تصفيه خانه ششم تهران گفت: فاز نخست تصفيه خانه ششم تهران در حال حاضر افزون بر 32 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و منتظر تزريق منابع مالي براي پيشرفت كار است.

مجری طرح انتقال آب از سد تنظیمی امیرکبیر به تهران با بيان اينكه آب تهران از سدهاي 5 گانه اميركبير، لار،‌لتيان، طالقان و ماملو تامين مي شود اظهارداشت: بيش از 50 سال از عمر مفيد سد اميركبير مي گذرد و سامانه هاي انتقال آب آن نيز از سد تا آبگير بيلقان گرفته تا تصفيه خانه هاي شماره يک و دو تهران عمر زيادي دارند.

وي با تاكيد بر اينكه عمر زياد سد و سامانه انتقال و تصفيه نيازمند طراحي و جايگزيني توسط سامانه جديد و مطمئني بود افزود: در چنين وضعيتي طرح انتقال آب از سد تنظيمي كرج به تهران در دو بخش تونل انتقال و تصفيه خانه طراحي و اجرايي شده كه در بخش تونل مراحل نهايي آن را سپري مي كنيم.

به گفته نيلچيان،‌ قطعه دوم تونل انتقال آب از سد تنظيمي اميركبير به تهران 98 درصد پيشرفت و فاز نخست تصفيه خانه ششم تهران نيز بيش از 32 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. وي با بيان اينكه يكي از مشكلات عمده طرح تصفيه خانه ششم تهران تامين منابع مالي مناسب و تزريق آن است بیان داشت: در صورت تامين 700 ميليارد ريال مي توان بخش هاي مهمي از فاز نخست طرح تصفيه خانه ششم را براي تصفيه 2.5 مترمكعب آب آماده سازي كرد و به نتيجه رساند.

وی با بيان اينكه طول تونل انتقال 30 كيلومتر است تصريح كرد: اين تونل در دو قطعه ساخته شده كه قطعه نخست آن از محل تصفيه خانه تا دره كندر و قطعه دوم نيز از كندر تا سد تنظيمي حفاري شده است و آب را در ارتفاع 1542 متر به تهران منتقل مي كند.

نيلچيان با اشاره به اينكه تصفيه خانه ششم تهران با مساحت 20 هكتار در حال ساخت است افزود: هم اكنون نيز مي توان آب را به سمت تصفيه خانه هدايت كرد اما تصفيه خانه هنوز آماده نشده است كه در صورت تامين منابع مالي مناسب و به ويژه تامين تجهيزات و مصالح مي توان اميدوار بود كه اين طرح به اتمام برسد.

وی يكي از ويژگي هاي مهم طرح تصفيه خانه را عدم استفاده از پمپاژ برشمرد و گفت: اين طرح با توجه به اينكه در ارتفاع بالا آب را از تونل انتقال تحويل مي گيرد قادر است بدون استفاده از پمپاژ كه هزينه و استهلاک زيادي دارد آب سالم و مطمئني را براي 3.5 ميليون نفر تامين كند.