برخی بازارهای خارجی را به علت نبود استاندارد جدی از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر کاظمی پیش از ظهر امروز در همایش روز جهانی استاندارد در اهواز اظهار کرد: مسئولان ما شناخت و آگاهی از استاندارد و اهمیت آن در جامعه را به خوبی درک کرده اند و فرهنگ استاندارد در کشور شناخته شده است. مهم ترین وظیفه و تمرکز ما نیز این است که فرهنگ استاندارد را در جامعه بیش از پیش ترویج کنیم تا استاندارد در جامعه ساری و جاری شود زیرا که در این صورت است که دیگر نیازی نیست تا دستگاه های نظارتی در قالب بخش نامه ها و ابلاغیه ها و این قبیل کارها عمل کنند در این صورت است که زیر ساخت هر توسعه ای که بحث کیفیت و استاندارد در آن است می تواند نقش خود را بهتر ایفا کند.



وی افزود : استاندارد در سالهای گذشته محدود به یک سری کالاهای خاص بود که اکنون هم در دنیا و هم در کشور، استاندارهای بین المللی از بحث استاندارد کالا عبور کرده است و در شرایط فعلی بحث مسئولیت اجتماعی و زندگی بشری بر اساس استاندارد مطرح است. در سالهای گذشته از نظر قانونگذاری حرکتهای مناسبی در حوزه استانداردسازی انجام شده و اگر این قوانین رعایت شوند زندگی استاندارد به وقوع می پیوندد. از جمله این قوانین ارتقای کیفی خودرو و کالاهای صنعتی در سال 1389 است که تمام کالاهای صنعتی وارداتی باید تائید استاندارد را دریافت کنند و تمامی تولیدات باید در سطح استاندارد تولید شوند و تائیده استاندارد بگیرند در غیر این صورت نباید توزیع شوند.



کاظمی تصریح کرد: ما باید تولیدکنندگان را برای ارتقای کیفیت و استاندارد ملزم کنیم و از ظرفیتهای موجود کشور و همچنین توان بخش خصوصی استفاده کنیم. ضمن اینکه سازمان استاندارد را به عنوان سازمان سیاستگذار و برنامه ریز حفظ کنیم. بحثی که در حوزه استاندارد باید به جد دنبال شود این است که در کشور ظرفیت بالایی ایجاد شده در زمینه های صنعت، خدمات فنی - مهندسی و کشاورزی و برای اینکه این ظرفیتها را به حداکثر برسانیم و بازار داخلی را حفظ کنیم به بازار بین المللی ورود کنیم. باید به کیفیت محصولات بیشتر توجه کنیم تا در آن بازارها نه تنها ورود کوتاه نداشته باشیم بلکه ماندگار بمانیم.



وی تصریح کرد: محصولات ما در گذشته به بازارهای جهانی ورود پیدا کردند اما آن بازار را از دست دادیم، در دو دهه قبل در آسیای میانه هر کالایی فضا داشت تا راه پیدا کند اما چون نتوانستیم کیفیت را مدیریت کنیم نام برند ایرانی اعتماد خود را از دست داد و اکنون ما بازار عراق را داریم.



معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد عنوان کرد: استان خوزستان بخش صنعت، تجارت و بنادر را به طور کامل و کشاورزی را نیز در حد بالا دارد. استانداردهای محصولات کشاورزی تدوین شده و روشهای اجرایی برای کنترل محصولات در قالب کلینیک های کشاورزی در حال انجام است. در استان خوزستان به امر کیفیت محصولات توجه شده است و اداره استاندارد خوزستان دارای رتبه ی بالایی در کشور است.



وی در پایان گفت: در هر آزمایشگاه به طور معمول 10 کارشناس داریم و سازمان ملی استاندارد تعداد کل کارکنانش دو هزار و 600 نفر است و مجموعه هایی که به طور مستقیم با ما کار می کنند بیش از 44 هزار نفر هستند.



