محیط زیست از هزینه دادرسی معاف شد/ افزایش بیماریهای صعب العلاج به دلیل آلودگیهای محیطی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر معصومه ابتکار در اولین نشست خبری با رسانه ها که پیش از ظهر یکشنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد گفت: در موارد بسیاری محیط زیست ناچار می شود نسبت به تخریب و تصرف مناطق حفاظت شده، قاچاق و شکار حیات وحش، تخریب جنگل ها و بسیاری آسیب های دیگر به محیط زیست طرح دعوی کند که پیش از این با هزینه های سنگینی برای دادرسی این دعاوی مواجه می شد اما هفته گذشته با دفاعیه ای که محیط زیست در کمیسیون لوایح دولت ارایه داد تصویب شد که محیط زیست از ارایه هزینه دادرسی معاف شود.

به گفته وی معاف شدن از هزینه دادرسی رویکرد بسیار مهمی است که در ارتقای وضعیت محیط زیست و تسهیل دعاوی نقش عمده ای خواهد داشت.

ابتکار اظهار داشت: در تفسیر این مصوبه پیگیر هستیم تا چنانچه نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی اقدامی صرفاً در جهت حفاظت محیط زیست انجام دادند و نیاز به پیگیری قضائی داشتند این افراد نیز از پرداخت هزینه دادرسی در طرح دعاوی خود معاف شوند.

پایش آب شرب تهران بر اساس استانداردهای روز

رئیس سازمان محیط زیست در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا سازمان محیط زیست مانند کمیته محیط زیست شورای شهر پیگیر وضعیت آب بهداشتی آب شرب تهران است یا خیر؟ گفت: مسئولیت اصلی رسیدگی به وضعیت بهداشتی آب شرب بر عهده وزارت بهداشت اما ما هم با این وزارتخانه برای پیگیری موضوع همکاری خواهیم کرد.

وی افزود: در زمانی که در کمیته محیط زیست شورای شهر بودم پیگیر پایش دقیق پارامترهای آب شرب تهران بودیم اما این پارامترها هر روز تغییر کرده و استانداردهای جدیدی معرفی می شوند که بایستی آب شرب بر اساس این استانداردها پایش شود.

رویکردهای دولت در 8 سال گذشته در خصوص جاده کشی در پارک ملی گلستان کاملاً تغییر کرد

ابتکار در پاسخ به اینکه در خصوص جاده سازی در جنگل گلستان موضع سازمان محیط زیست در دوره جدید مدیریت چیست؟ یادآور شد: در دولت هشتم برای حفظ پارک ملی گلستان پیشنهاداتی از سوی سازمان محیط زیست به دولت ارایه شد تا مسیر جایگزین را به جای کنونی که از داخل پارک رد می شوند در نظر بگیرند و این جاده صرفاً جاده گردشگری با سرعت کم و ممنوعیت عبور خودروهای سنگین باشد اما با تغییر دولت رویکردها هم تغییر کرد و توسعه جاده کنونی با اینکه سازمان محیط زیست در آن زمان به شدت با آن مخالف بود انجام شد.

وی اذعان داشت: اما در حال حاضر نیز پیگیر تعدیل این جاده هستیم و امیدواریم بتوانیم تمام مصوبات ضد محیط زیست از جمله واگذاری ها، احداث راه ها و جاده در مناطق حفاظت شده اگر دیر نشده باشد لغو شوند که اولین مورد آن هم لغو مصوبه فروش پارک پردیسان بود و همچنین لغو کارگروه معادن بود که در روزهای اولیه مدیریتم انجام شد.

لغو مصوبه مجلس در خصوص مراجعه وزارت صنایع به کارگروه استانی از سوی شورای نگهبان

همچنین معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست در این خصوص گفت: یکی دیگر از مصوباتی که هفته گذشته در مجلس مطرح شد این بود که وزارت صنعت و معدن چنانچه درخواستی داشته باشد و از محیط زیست پاسخ منفی بگیرد می تواند به کارگروه استانی با ریاست استاندار مراجعه کند و اگر این کارگروه به نفع صنایع رای دهد آن درخواست لازم الاجرا می شود که خوشبختانه از طریق مکاتبات حضوری و تلفنی مسئولان سازمان شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و آن را خلاف اصل 50 قانون اساسی عنوان کرد.

احمدعلی کیخا اظهار داشت: محیط زیست از تمام ظرفیت قانونی خود در جهت حفظ محیط زیست و لغو مصوبات ضد محیط زیست چه در مجلس چه در دولت و چه در سایر ارگان ها استفاده می کند اما مردم باید بدانند سازمان محیط زیست به تنهایی نمی تواند حافظ محیط زیست باشد و مردم باید دیده بان و همراه محیط زیست باشند.

پروژه مبادله ببر و پلنگ به نفع محیط زیست کشور نبود

کیخا در پاسخ به پرسشی مبنی بر نظر سازمان محیط زیست در مدیریت فعلی در خصوص مبادله ببر و پلنگ میان ایران و روسیه چیست یادآور شد: تبادل ببر و پلنگ در کل به نفع محیط زیست کشور نبود اما سازمان محیط زیست در مقابل یک کار انجام شده قرار گرفته و باید آن را به نحوی هوشمندانه مدیریت کند کما اینکه در بسیاری از کشورها این جابجایی های حیات وحش انجام می شود اما خیلی بر روی آن سرمایه گذاری نمی شود. البته در کشور ما آنقدر گونه های در معرض تهدید و زیستگاه های در حال تخریب وجود دارد که مجالی برای این کارهای تشریفاتی باقی نمی ماند.

کارگروه استانداردسازی دستورالعمل مدیریت باغ وحشها تشکیل می شود

وی در خصوص وضعیت باغ وحش های کشور گفت: دستورالعملی برای استانداردسازی باغ وحشهای کشور تهیه شد که البته به آن همچنان اشکالاتی وارد است لذا کارگروهی برای بازنگری دستورالعمل بر مدیریت باغ وحشها برای رسیدن به وضعیت مطلوب تشکیل می شود.

کیخا در خصوص جرایم اینترنتی در رابطه با قاچاق حیات وحش و سایت های متخلف گفت: با پلیس فناوری اطلاعات مکاتباتی برای پیگیری این جرایم اینترنتی از سوی سازمان محیط زیست انجام شده است.

سازمان محیط زیست با انتقال آب کارون مخالف است

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست در خصوص انتقال آب رودخانه کارون به مناطق مرکزی کشور اظهار داشت: از نظر محیط زیست انتقال آب در هیچ جاری کشور مورد تایید نیست چرا که راه های بهتری و با هزینه های کمتر می توان انجام داد و رودخانه کارون چنین ظرفیتی ندارد.

اجازه نمی دهیم کاربری غیرتحقیقاتی در باغ گیاه شناسی تهران انجام شود

رئیس سازمان محیط زیست در این نشست در پاسخ به پرسشی در خصوص موضع سازمان محیط زیست در مورد واگذاری باغ گیاه شناسی ملی تهران گفت: این باغ گیاه شناسی همانند باغ گیاه شناسی نوشهر نقش کلیدی به عنوان ذخیره گاه ژنتیکی دارد و با تعامل خوبی که با وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت فعلی داریم اجازه نخواهیم داد که این باغ دستخوش فعالیت های غیرتحقیقاتی شود.

حمایت از استفاده از شکل یوزپلنگ ایرانی در پیراهن فوتبالیست ها

رئیس سازمان محیط زیست همچنین در خصوص استفاده از شکل یوزپلنگ ایرانی در پیراهن فوتبالیست ها یادآور شد: این پیشنهاد در دست بررسی است و امیدواریم که عملی شود چرا که از هر رویکردی به فرهنگسازی در تنوع زیستی کشور، منطقه و حتی تنوع زیستی جهانی کمک کند استقبال می کنیم.

به گفته وی قرار دادن یوزپلنگ ایرانی در پیراهن فوتبالیست ها نمادی از تلاش ایرانیان برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و شکار بی رویه گونه های ارزشمند.

وی همچنین از جوامع محلی و دوستداران شکار و طبیعت در این نشست درخواست کرد که در این شرایط خطیر و آسیب پذیر طبیعت کشور موازین زیست محیطی را در علایق خود مد نظر قرار دهند و مانع تخریب و نابودی محیط زیست کشور شوند چرا که بسیاری از گونه ها و زیستگاه ها دیگر هرگز فرصت بازسازی نخواهند داشت.

معادن از ارزش افزوده بالای خود برای حفظ محیط زیست هزینه کنند

همچنین در این نشست معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست اظهار داشت: معادن ارزش افزوده بسیار زیادی دارند لذا بایستی خود را متعهد بدانند و در جبران آسیب هایی که به محیط زیست وارد می کنند هزینه دهند لذا از همین جا از انجمن های صنفی معادن و تعاونی های معادن درخواست می کنیم که راه حل هایی برای مدیریت سرزمین در مناطق معدنی ارایه دهند تا از آسیب های سوء مدیریت معدنکاری که یکی از آنها ریزگردها و تخریب منظر و افزایش فرسایش خاک است جلوگیری شود.

سعید متصدی در خصوص انتقال واحدهای آلاینده یادآور شد: طرح های شهری و آمایش سرزمین در بسیاری از شهرهای کشور انجام نمی شود اما در تهران این طرح ها تهیه شده و بایستی مورد بهره برداری قرار گیرند.

وی افزود: صنایع بایستی مجهز به تجهیزات پایش لحظه ای باشند زیرا پایش های مقطعی و مدت دار فایده ای ندارد.

معاون انسانی سازمان محیط زیست تصریح کرد: صنایع بایستی در مراحل طراحی موازین محیط زیست را به عنوان یک وظیفه و رسالت در نظر بگیرند و برای آن برنامه ریزی کنند تا در سال های آینده هزینه های زیست محیطی را به عنوان تحمیلی بر خود احساس نکنند.

ارایه سومین گزارش محیط زیست از سال 83 تا 92

رئیس سازمان محیط زیست همچنین در خصوص اینکه چرا در تمام گزارش ها دولت نهم و دهم را مقصر تمام تخریب های زیست محیطی معرفی کرده و از دولت هفتم و هشتم به نیکی یاد می کنید، اظهار داشت: در تمام طول دوران سازمان محیط زیست تنها دو گزارش کامل زیست محیطی ارایه شده و آن هم در زمان دولت های هفتم و هشتم بوده و از سال 83 تا امروز هیچ گزارشی از وضعیت محیط زیست ایران ارایه نشده اما وضعیت محیط زیست ایران نشان می دهد که در این سالها مدیریت درستی در مناطق زیست محیطی کشور انجام نشده و چنانچه عملکردها بر اساس شاخص و گزارش ها سنجیدهشوند هر فرد منصفی نتیجه خواهد گرفت که 8 سال گذشته بدترین سال های محیط زیست کشور بوده است.

خودکفایی با در نظر گرفتن اقتصاد سبز مفهومی نوین می یابد

ابتکار در پاسخ به اینکه چرا نهادهای دولتی که مهمترین عوامل تخریب محیط زیست هستند هرگز محاکمه نمی شوند، یادآور شد: در اولین برنامه کاری که ارایه دادم حکمروایی مطلوب در عرصه محیط زیست را به عنوان یکی از اولویت ها مطرح کردم و معتقدم که دستگاه های مختلف باید محیط زیست را به صورت فرابخشی در نظر بگیرند و چنانچه هزینه های آسیب به محیط زیست بررسی شوند و در واقع حساب های ملی سبز شوند شاید به این نتیجه برسیم که در بسیاری از تولیدات بایستی تجدید نظر کنیم و برای مفهوم خودکفایی تعریف نوین با توجه به اقتصاد محیط زیست داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در برخی تحقیقات گفته شده که در ایران برای تولید یک کیلوگرم گوشت 15 هزار لیتر آب مجازی مصرف می شود، تصریح کرد: همکاری همه دستگاه ها و همه قوه ها با یکدیگر ارزیابی فرآیندهای مختلف تولیدی، توسعه ای و اقتصادی و زیست محیطی را امکان پذیر می کند.

آموزش محیط بانان برای مقابله با آتش سوزی

رئیس سازمان محیط زیست در خصوص برنامه های سازمان برای مهار آتش سوزی در جنگل ها گفت: برنامه هایی برای آموزش محیط بانان، مسئولان پارک های ملی و حفاظت شده در مورد آتش سوزی جنگل داریم ما در کنار این برنامه ها رهگذران و گردشگران بیش از هر کسی می توانند ضمن لذت بردن از طبیعت مانع از ایجاد آتش سوزی شوند.

افزایش بیمای های صعب العلاج در کلانشهرها به دلیل آلودگی های محیطی

ابتکار در خصوص نقش آلودگی های محیطی در افزایش بیماری های صعب العلاج در کلانشهرها تایید کرد: بسیاری از بیماری ها مانند انواع سرطان، بیماری های قلبی و عروقی و بیماری های ریوی و عصبی به خاطر آلاینده های مختلف محیطی از جمله آلاینده های آب، خاک، ها و تشعشعات ایجاد و تشدید می شوند اما این که ارتباط مستقیم بین بیماری های و آلاینده های محیطی چه میزان است به عهده وزارت بهداشت است و این وزارتخانه بایستی اقدامات ویژه را برای احصاء این ارتباط داشته باشد.