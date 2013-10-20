دایره المعارف جامع هنرمندان ميراث فرهنگي خراسان رضوي تدوين مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلي لباف خانيكي، ظهر یکشنبه در گردهمايي استاد كاران مرمت بناهاي تاريخي خراسان رضوي كه در خانه ملك برگزار شد اظهار کرد: فنون و تجربيات گران بهاي استادكاران مرمت و ساير هنرهاي سنتي بايد همچون ميراثي به آيندگان منتقل شود و در تلاش هستیم تاریخی شفاهی نيز از تجربیات استادکاران مرمت بناهاي تاریخی در قالب فیلم مستند و كتابي در حد دايره المعارف منتشر شود.

وي با اظهار تاسف ازاينكه فنون استادي بسياري از استاد كاران با فوت آن ها در زير خاك ها مدفون شده بیان کرد: يكي از مهمترين معضلات ما در بحث مرمت عدم انتقال فنون استادي به نسل جديد است كه در تلاشيم مراکز آموزشی به صورت فنی و حرفه‌ای برای آموزش نسل جدید استادکاران با تضمين شغلي راه اندازي شود .

لباف خانيكي معماری مدرن را محصول قالب‌ها و ساختارهای غیر ذهنی دانست و افزود: اقتصاد، دین، مذهب، فرهنگ و هنر مردم را می‌توان در بناهای تاریخی متعلق به دوران گذشته مشاهده کرد حال آنکه معماری مدرن این مشخصه‌های فرهنگی را ندارد .

وی معماران و استادکاران بناهای تاریخی ایران را فیلسوفان و دانشمندانی دانست که فلسفه را با معماري تجسم داده‌اند و عنوان کرد: وقتی به دیدن یک اثر تاریخی می‌روید تنها با یک بنای تاریخی مواجه نیستید بلکه با خطابه‌هایی مواجه هستید که از فرهنگ، هنر و آداب و رسوم آن مردم با شما سخن می‌گوید.

لباف با تأکید بر این که نسل آينده همانند ما باستان‌ شناسی امروز را در آینده نخواهند داشت خاطرنشان کرد: هر روز غبار نشسته بر این ابنای تاریخی بیشتر می‌شود و بیم این هست که در آینده‌های دور بخش عمده‌ای از این آثار گرانبها از بین برود و ما بايد تمام تلاش خود را انجام بدهيم كه آثاري همچون مدرسه غياثيه خرگرد براي ساليان سال باقي بماند.

معاون ميراث فرهنگي اين اداره كل نيز با بيان اينكه استادكاران ذخائر تجربه ميراث فرهنگي هستند اظهار کرد: استاد كاران مرمت با عشقي كه به هنر خود داشتند گاهي چندين ماه را در شرايط نامسائد در بناهاي تاريخي سپري مي كردند، كه ديگر اين عشق پيدا نمي شود و تنها با مشاهده تصاوير بسياري از بناها در نيم قرن اخير قبل مرمت مي توان به عظمت تلاش هاي اين هنرمندان وقوف پيدا كنيم .

عباس زاده هدف از اين گردهمايي را تكميل بانك اطلاعاتي استاد كاران اين اداره كل عنوان كرد و افزود: افزايش تعاملات كاركنان فعلي با استاد كاران قديمي و تجديد خاطرات اين افراد با يكديگر در فضاي تاريخي خانه ملك از مهمترين اهداف اين برنامه بود .