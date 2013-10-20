بیش از 300 هزار سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

سوگل هیراد در گفتگو با مهر اظهار داشت: در معاملات روز یک شنبه تالار منطقه‌اي زاهدان تعداد 306 هزار و 76 سهم و حق تقدم به ارزش یک میلیارد و 400 میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

وی تعداد سهام معامله شده را از میان تعداد 30 شرکت عنوان کرد و افزود: 42درصد ارزش داد و ستد امروز را خرید و 58 درصد آن را فروش سهام شامل شد.

هیراد ادامه داد: در پایان معاملات امروز شرکت‌های پتروشیمی تامین و ایران خودرو بیشترین تقاضای خرید و شرکت‌های قند ثابت خراسان و سرمایه‌گذاری خوارزمی بیشترین تقاضاي فروش را داشتند.

وی افزود: همچنین در معاملات روز یکشنبه شركت‌های پتروشیمی تامین، سرمایه گذاری خوارزمی و قند ثابت خراسان، بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.