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۲۸ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۸

در داد و ستد امروز/

بیش از 300 هزار سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

بیش از 300 هزار سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

زاهدان- خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: بیش از 300 هزار سهم و حق تقدم در تالار بورس زاهدان مورد معامله و داد و ستد قرار گرفت.

سوگل هیراد در گفتگو با مهر اظهار داشت: در معاملات روز یک شنبه تالار منطقه‌اي زاهدان  تعداد 306 هزار و  76 سهم و حق تقدم به ارزش یک میلیارد و 400 میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

وی تعداد سهام معامله شده را از میان تعداد 30 شرکت عنوان کرد و افزود:  42درصد ارزش داد و ستد امروز را خرید و 58 درصد آن را  فروش سهام شامل شد.

هیراد ادامه داد: در پایان معاملات امروز شرکت‌های پتروشیمی تامین و ایران خودرو بیشترین تقاضای خرید و شرکت‌های قند ثابت خراسان  و سرمایه‌گذاری خوارزمی بیشترین تقاضاي فروش را داشتند.

وی افزود: همچنین در معاملات روز یکشنبه شركت‌های پتروشیمی تامین، سرمایه گذاری خوارزمی و قند ثابت خراسان، بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 2158996

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