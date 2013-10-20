رئیس شورای شهرستان محمودآباد انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه عصر یکشنبه فرمانداری محمودآباد که با حضور نماینده شورای اسلامی شهر محمودآباد و سرخرود، نمایندگان شورای بخش مرکزی و بخش سرخرود برگزار شد، محمدرضا مهدوی به عنوان رئیس شورای شهرستان انتخاب شد.

مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای اسلامی شهرستان نماد وحدت، کانون و مرکز ثقل مدیران و مردم است.

وی شورا را مکانی برای پیگیری مطالبات مردم دانست و گفت: انشاء الله بتوانیم از طریق مسئلان و اهتمامی که بین شورا وجود دارد، مشکلات مردم را حل کنیم و تعامل لازم را با دستگاههای امنیتی و شورای تامین داشته باشیم.

وی اظهار داشت: صنعت، گردشگری و کشاورزی سه حوزه پیشرفت شهرستان بوده و باید بتوانیم در این سه حوزه، پشتوانه اصلی مردم و مسئولان باشیم.

مهدوی با اشاره به حضور میلیونی گردشگران در سطح شهرستان اظهار داشت: ما باید استانی فکر کنیم و شهرستانی و منطقه ای عمل کنیم و نگاه ویژه ای به روستاها و شهرهای خود داشته باشیم.