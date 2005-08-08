در دوره خاتمي، فرهنگ نقد قدرت شكل گرفت// روزنامه نگاران شاهين ترازوي دموكراسي هستند// مزروعي: در زمستان مطبوعات به سر مي بريم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، عصر امروز مراسم تجليل از برگزيدگان دوازدهمين جشنواره مطبوعات در محل تالار وحدت برگزار شد.

در ابتداي اين مراسم ، "رجبعلي مزروعي" رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران در سخناني با تجليل از خدمات دولت خاتمي گفت: اگر حمايت دولت خاتمي نبود، انجمن صنفي نمي توانست اينقدر فعاليت كند و موفق شود. لطف معاونين مطبوعاتي وزارت ارشاد در 8 سال اخير، يعني آقايان بورقاني، شهيدي و صحفي هميشه شامل حال انجمن صنفي بوده است.



وي گفت كه انجمن صنفي روزنامه نگاران مولود دولت اصلاحات است.

اين عضو شوراي مركزي حزب مشاركت سپس به وضعيت مطبوعات در كشور اشاره كرد.

وي سالهاي 76-77 را "بهار مطبوعات" و سالهاي 79-80 را "خزان مطبوعات" و سالهاي 82 به اين طرف را" زمستان مطبوعات" ناميد و گفت: ما در زمستان مطبوعات به سر مي بريم و دعا مي كنيم وضع از اين بدتر نشود ، چون در بدترين شرايط ممكن به سر مي بريم.

وي در بخشي از سخنانش به وضعيت اكبر گنجي اشاره كرد و گفت: نمي دانيم در مورد گنجي چه كار مي شود كرد؟ ولي ما از گنجي خواسته ايم كه عليرغم اشكالات و ايرادات در نحوه تشكيل و رسيدگي به پرونده اش با توجه به مخاطراتي كه براي جان او به وجود آمده ، اعتصاب غذايش را پايان دهد.

رجبعلي مزروعي گفت: نگاه ما به گنجي در درجه اول صنفي است و در درجه دوم ، انساني.

بعد از سخنان مزروعي، احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پشت تريبون قرار گرفت كه قبل از شروع سخنراني ، توسط انجمن صنفي لوح يادبودي به وي اهدا شد.

مسجد جامعي در ابتداي سخنانش از تاخيرش عذرخواهي كرد و گفت كه از پيش آقاي خاتمي مي آيم.

وزير ارشاد به نامگذاري 17 مرداد به عنوان روز خبرنگار اشاره كرد و گفت: در سال 78 ما اين پيشنهاد را در شوراي فرهنگ عمومي مطرح كرديم كه مورد قبول واقع شد، امروز خوشبختانه جايگاه خبر و خبرنگار در كشور ما بسط پيدا كرده است و همين كه آقاي خاتمي در آخرين روزهاي كاري اش كه فشار بسيار زيادي دارد ، جلسه توديع با خبرنگاران را تشكيل مي دهد ، نشان اين بسط و گسترش فرهنگ است.

به گزارش مهر مسجد جامعي گفت: در دوره خاتمي فرهنگ نقد قدرت شكل گرفت و از طرف دولت يا وزارت ارشاد هيچ گاه محدوديتي براي منتقدان ايجاد نشد و منتقدان حتي پا را از نقد بي رحمانه نيز فراتر گذاشته و شروع به " نفي " كردند.

او ادامه داد: ما طي اين دوران بسيار پاي بند به اخلاق و قانون بوديم و اخلاقي رفتار كرديم و اين اخلاقي رفتار كردن را با آزادي انتخاب كرديم.

وي تاكيد كرد: امروز حوزه خبرنگاري فقط منحصر به ژورناليسم سياسي يا ورزشي نيست و حوزه هاي تخصصي گوناگوني در عرصه خبري و بين روزنامه نگاران ايجاد شده است.

وي گفت: بعد از شهادت مرحوم صارمي چندين مشكل ديگر هم براي خبرنگاران ما به وجود آمد ، از جمله اسارت خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي در عراق كه من به عنوان وزير فرهنگ تمام ظرفيت دستگاه اجرايي و اطلاعاتي و امورخارجه و ...را براي آزادي آنان به كار گرفتم.

مسجد جامعي سپس به اهميت آزادي در قانون اساسي اشاره كرد و گفت: قانون اساسي هم يك سند ملي و هم يك سند ديني است و جالب است كه قانوگذار آزادي را هم سنگ و هم وزن تماميت ارضي دانسته و آزادي در قانون اساسي از قوانين جاري بسيار فراتر است.

وي از وبلاگ ها هم به عنوان عضو جديدي از خانواده روزنامه نگاران كشور ياد كرد و گفت : در طرح جديد نظام رسانه اي كشور ، شيوه اخذ مجوز نشريات و جايگاه كنترل هاي اخلاقي و حرفه اي مطبوعات دچار تحول اساسي خواهد شد.

مسجد جامعي يكي از اهداف مهم اين قانون جديد را تبديل نشريات به " بنگاههاي فرهنگي -اقتصادي" خواند و گفت : كاهش تصدي گري دولت و سپردن به مجامع صنفي و حمايت از تشكيل خبرگزاري هاي غيردولتي از رئوس اهداف اين قانون است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل 10 خبرگزاري غيردولتي و فرستادن 100 روزنامه نگار به خارج براي آموزش حرفه اي و طرح سرشماري شاغلان عرصه مطبوعات و خبر را از جمله دستاوردهاي وزارت خانه متبوعش معرفي كرد.

مسجد جامعي در پايان سخنانش به ديدارش با خاتمي اشاره كرد و گفت آقاي خاتمي خطاب به شما گفت كه ما نهايت تلاش خودمان را كرديم ولي اين به آن معنا نيست كه همه حقوق اصحاب مطبوعات و رسانه محقق شده باشد، اميدوارم ما را ببخشيد و حلال كنيد.

در ادامه اين مراسم؛ بيانيه هيات داوران توسط مهدي فرقاني از اعضاي اين هيئت قرائت شد ، در بخشي از اين بيانيه آمده بود : " روزنامه نگاران به دموكراسي روح مي بخشند و بر قدرت نظارت و آن را پاسخگو مي كنند و پاسخگويي هم توليد اعتماد مي كند و بدون اعتماد سازي روزنامه نگاران قادر به فعاليت نيستند...روزنامه نگاران نقطه ثقل آزادي در هر جامعه اي هستند و روزنامه نگاران شاهين ترازوي دموكراسي هستند."

در پايان اين مراسم به برترين هاي مطبوعات از نگاه هيدت داوران جوايزي اهدا شد، از آن جمله مي توان به : محمد قوچاني ،فرزانه روستايي، اكرم ديداري، مهدي يزداني خرم،شريف لك زايي،حميدرضا ابك، محمد جواد روح، مژگان ايلانلو ، بابك برزويه و اميرمهدي ژوله و ...اشاره كرد.

گفتني است در دوره گذشته اين مراسم ، يك شركت كننده ، "ابراهيم افشار" ، با دو اسم در جشنواره مطبوعات شركت كرده بود و با هر دو اسم نيز برنده يكي از رشته ها شناخته شده بود و اهداي جوايز به يك روزنامه خاص ( شرق) موجب اعتراض بسياري از شركت كنندگان قرار گرفت.

در حاشيه :

-عطريانفر، شمس الواعظين، عباس سليمي نمين، زيد آبادي، محمد قوچاني ، خشايار ديهيمي، خانواده شهيد صارمي و ..از جمله حاضران مراسم بودند..

-بسياري از صندلي هاي رديف جلو و وسط جلسه خالي بود.

-مجري مراسم ، هادي حيدري كاريكاتوريست نشريات دوم خردادي و عضو شاخه جوانان حزب مشاركت بود.

-هيات داوران جشنواره دوازدهم عبارت بودند از : خشايار ديهيمي؛ احمد زيدآبادي، مهدي فرقاني، يونس شكر خواه، شمس الواعظين، ليلا رستگار

-جوايز نفر اول شامل لوح يادبود و 5 سكه و قلم بلورين و هديه اي از طرف يك شركت كامپيوتري بود.

-وقتي مجري مراسم اعلام كرد 20 ساعت اينترنت رايگان هم جزو جوايز نفرات برگزيده است ؛ بسياري از حاضران خنديدند.

-وقتي لطف الله ميثمي ؛ مدير مسئول نشريه چشم انداز ايران كه در بخش مقالات عنوان دوم را كسب كرده بود ، با كمك يك همراه به روي سن آمد و مورد تشويق حاضران قرار گرفت ؛ با بلند كردن و تكان دادن عصايش به ابراز احساسات حضار پاسخ داد.

-كاظم معتمد نژاد از اساتيد پرسابقه روزنامه نگاري در اواخر مراسم به جلسه آمد.

-وقتي رجبعلي مزروعي از گنجي و قاضيان به عنوان دو روزنامه نگار زنداني نام برد، برخي حاضران كف زدند

-در هنگام تقدير از مسجد جامعي ، چند اسلايد با تصاويري از مسجد جامعي كه درگوشه آن سوابق مطبوعاتي او هم درج شده بود به نمايش درآمد.