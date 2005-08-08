حوزه هنري معماري سنتي شيراز را بررسي مي كند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر به نقل از روابط عمومي حوزه هنري فارس ، با هدف حمايت از پژوهشگران جوان عرصه معماري، گروههاي پژوهشي جوان اين بخش در حوزه هنري فارس تشكيل و فعاليت خويش را آغاز كرد. در نخستين دور از فعاليت ، پنج گروه پژوهشگر جوان، موضوعاتي همچون مساجد تاريخي، حسينيه هاي تاريخي، حمام هاي سنتي، كاروانسراهاي درون شهري و قدمگاه هاي بافت قديم شهر شيراز را در دستور كار خويش قرار داده اند.

موضوعات فوق پنج محور از مجموعه 19 محور اساسي طرح بزرگ گونه شناسي ابنيه سنتي در بافت قديم شيراز را تشكيل مي دهد كه موضوع اصلي پژوهش اين گروهها است.

شايان ذكر است حوزه هنري فارس در نظر دارد با حمايت از گروههاي پژوهشي جوان، حركت هاي پژوهشي خويش را توسعه دهد.