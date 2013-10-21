تساوی پر گل اینتر 10 نفره در خانه تورینو

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور 15 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی تورینو برگزار شد اینتر در پایان 90 دقیقه مقابل میزبان خود به تساوی 3 بر 3 دست یافت. در این دیدار سمیر هاندانوویچ سنگربان ایمتر در دقیق 5 با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد و السیو چرچی بازیکن تورینو هم در دقیقه 7 یک ضربه پنالتی را از دست داد. الکساندر فارنراد (21)، چیرو ایموبیل (53) و نیکلا بلومو (90) برای تورینو و فردی گوارین (45)، رودریگو پالاسیو (55، 71) برای اینتر در این بازی گلزنی کردند.

جدول رده بندی:

1- رم 24 امتیاز

2- ناپولی 19 امتیاز

3- یوونتوس 19 امتیاز

4- ورونا 16 امتیاز

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18- ساسولو 5 امتیاز

19- کیه وو 4 امتیاز

20- بولونیا 3 امتیاز