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۲۹ مهر ۱۳۹۲، ۹:۴۶

هفته هشتم سری آ؛

تساوی پر گل اینتر 10 نفره در خانه تورینو

تساوی پر گل اینتر 10 نفره در خانه تورینو

در آخرین دیدار هفته هشتم رقابتهای فوتبال سری آ یکشنبه شب تورینو در خانه خود مقابل اینتر به یک تساوی پر گل دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور 15 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی تورینو برگزار شد اینتر در پایان 90 دقیقه مقابل میزبان خود به تساوی 3 بر 3 دست یافت. در این دیدار سمیر هاندانوویچ سنگربان ایمتر در دقیق 5 با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد و السیو چرچی بازیکن تورینو هم در دقیقه 7 یک ضربه پنالتی را از دست داد. الکساندر فارنراد (21)، چیرو ایموبیل (53) و نیکلا بلومو (90) برای تورینو و فردی گوارین (45)، رودریگو پالاسیو (55، 71) برای اینتر در این بازی گلزنی کردند.

جدول رده بندی:
1- رم 24 امتیاز
2- ناپولی 19 امتیاز
3- یوونتوس 19 امتیاز
4- ورونا 16 امتیاز
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18- ساسولو 5 امتیاز
19- کیه وو 4 امتیاز
20- بولونیا 3 امتیاز

کد مطلب 2159252

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