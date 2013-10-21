به گزارش خبرگزارش خبرگزاری مهر، معرفتالله جوزی با اعلام کشف چند قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در زنجان، اظهار کرد: نگهداری این سلاحهای آسیبهای خاص خود را به همراه دارد.
وی نگهداری سلاحهای غیر مجاز را مانند پروراندن ماری در آستین دانست و افزود: این سلاح در برخی مواقع موجب به هلاکت کشیده شدن صاحبان آنها میشود.
رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان به سوانح روی داده برای کودکان خانوادههایی که اقدام به نگهداری سلاحهای غیر مجاز میکنند، اشاره و تصریح کرد: این سلاحها موجب مرگ یا نقص عضو فرزندان خانوادههایی میشوند که این نوع سلاحها را بدون مجوز در خانه نگهداری میکنند.
جوزی با اشاره به احتمال بروز مشاجرات لفظی خانوادگی به صورت جزئی، اضافه کرد: وجود سلاح در خانه، برخی مواقع منجر به بروز فجایع غیر قابل جبرانی میشود که به صورت ناآگاهانه اقدام به استفاده از این سلاحها میکنند.
جوزی از دستگیری دو نفر به جرم حمل و انتقال سلاحهای غیر مجاز به زنجان خبر داد و گفت: این دو نفر پس از پیگیریهای اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدهاند.
وی با اشاره به تشکیل تیم ویژه امنیت و اطلاعات برای شناسایی قاچاقچیان سلاح غیر مجاز در زنجان، تصریح کرد: سلاحهای کشف شده از یک دستگاه پژو 405 انجام شده است.
رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان متذکر شد: در بازرسی از خودروی قاچاقچیان پنج قبضه سلاح شکاری غیر مجاز کشف و ضبط شده است.
جوزی با اشاره به کنترل ورودیهای شهر زنجان برای دستگیری قاچاقچیان سلاحهای غیر مجاز، اذعان کرد: ماموران طی روز گذشته متهمان را شناسایی و در یکی از محورهای ورودی شهر زنجان دستگیر کردند.
عدم توجه به جلو راننده سمند، يك نفر را به كام مرگ فرستاد
فرمانده انتظامي شهرستان ابهر گفت: عدم توج به جلو راننده خودرو سمند درمحور زنجان - قزوين در استان زنجان و برخورد با يك دستگاه كشنده ولوو يك نفر را به كام مرگ فرستاد.
سرهنگ عليرضاجوزي روز دوشنبه با اعلام اين مطلب افزود: درپي اعلام مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ مبني بر برخورد يك دستگاه سمند با كشنده ولوو دركيلومتر ۱۰۵ اتوبان زنجان - قزوين بلافاصله عوامل پليس به محل اعزام شدند.
وي ادامه داد : در اين حادثه يكي از سرنشينان سمند به نام الف -ب به علت شدت جراحات وارده در دم فوت وسه نقر ديگر به علت جراحات وارده جهت مداوا به بيمارستان منتقل شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان ابهر گفت: كارشناسان علت اين حادثه را عدم توجه به جلو توسط راننده سمند اعلام كردند.
زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان از دستگیری قاچاقچیان سلاحهای غیرمجاز شکاری خبر داد.
به گزارش خبرگزارش خبرگزاری مهر، معرفتالله جوزی با اعلام کشف چند قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در زنجان، اظهار کرد: نگهداری این سلاحهای آسیبهای خاص خود را به همراه دارد.
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