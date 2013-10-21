ورود خودروهای بدون گارانتی به بازار ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبری مبنی بر پذیرفتن مسئولیت گارانتی خودروهای وارداتی کیاموتورز که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از اطلس خودرو وارد می‌کنند، توسط این شرکت، اطلس خودرو به عنوان نماينده رسمي کياموتورز در ايران اعلام کرد: شركت اطلس خودرو (سهامي خاص) به عنوان تنها نماينده رسمي فروش و خدمات پس از فروش خودروهاي سواري شركت كياموتورز كره جنوبي در ايران منحصرا" نسبت به " گارانتي" نمودن خودروهايي كه فقط توسط اين شركت وارد و به فروش مي رسند، اقدام مي کند.

در این اطلاعیه موكدا" اعلام شده است: اين شركت هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال گارانتي نمودن خودروهايي كه توسط ساير اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي وارد و عرضه گرديده و يا مي گردد ندارد.

این شرکت تصریح کرده است: متقاضيان لازم است جهت حصول اطمينان كامل نسبت به خريد خودروهاي كيا موتورز از عامليت هاي مجاز شركت اطلس خودرو، به فهرست عامليت‌هاي مجاز مندرج در وب سايت رسمي شركت اقدام کنند.