جعفري: نمي خواهيم روابط با همسايگان متشنج شود

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، نخست وزيرعراق درادامه افزود: ما بحرانهاي تندي را با كشورها پشت سرگذاشته ايم .



وي با اشاربه تنش مرزي در مرزهاي عراق و كويت خاطر نشان ساخت: ما چندين بار فكر كرديم كه بحرانهاي با كشورهاي همسايه خودمان را حل كنيم و موضع دشمنانه آنها را به موضع دوستانه تغييردهيم .

ابراهيم جعفري برضرورت نشان ندادن واكنش سريع تا زمان حل نشدن مشكلات تاكيد كرد.

وي با دفاع ازدولت كويت گفت: كويت يك بار از اشغال خاكش توسط عراق رنج برد اما بعد از صدام شرافتمندانه دركنارعراق ايستاد و بدين خاطربه نفع ما نيست كه روابط خودمان را با اين كشور بحراني كنيم.

به گفته ابراهيم جعفري، ما بايد با كشورهايي كه تلاش مي كنند خط مرزي ما را بشكنند به تفاهم برسيم. وي افزود : بايد موضع بررسي و مورد ارزيابي قرار گيرد.

نخست وزير عراق خطاب به حاضران ابراز داشت : ما در زمان بسيار دشوارو دروضعيت چالشي قرارگرفته ايم وشما درزمان دشوارمنطقه اي و بين المللي آمده ايد .

جعفري تاكيد كرد : تمام تلاش خود را براي حل و فصل موضوع مرزهاي اين كشور با كويت بكار خواهد گرفت و ابراز داشت من هياتي سه نفره را براي گفتگو به كويت اعزام كردم .

جواد المالكي مرد شماره دوحزب الدعوه ورئيس كميته امنيت عراق چندي پيش وضعيت مرزهاي عراق وكويت را براي اعضاي مجمع تشريح كرده بود .

وي ابرازداشت: براساس اطلاعاتي كه ما ازطريق مشاهدات عيني و پيگيريهاي خود بدست آورديم خطوط مرزي پس از آزاد سازي كويت ازچنگ ارتش سابق عراق ترسيم شد وخندق پرشده است و ولي مرزهاي كويت دربرخي مناطق ازيك كيلومترهم تجاوز كرده است.

مالكي خاطر نشان ساخت: كويتيها بارديگر ازحد خود تجاوز كرده اند و وارد برخي اراضي كشاورزي عراقيها شدند؛ آنها اقدام به ايجاد برجهاي مخصوص به چاههاي نفت كردند وسپس دربيشترمناطق مسكوني شهر ام قصرنفوذ كردند و برخي منازل را تخريب كرده و مرزهاي جديد را ترسيم كرده اند .

رئيس كميته امنيت عراق افزود: ما اطلاعات ديگري نيز دراختيار داريم كه نشان مي دهد برخي آبهاي منطقه اي كه اساس فعاليت هاي مربوط به شيلات و تجارت و حمل و نقل ماست وعمق آبها عميق 16 متر مي رسد براي ما تنها به عمق شش مترباقي نمانده است و دولت كويت اين ابها را تصرف كرده است .

مالكي هشدار داد اگر وضعيت همين طور ادامه يابد بسيارخطرناك خواهد بود چه بسا كه اين اقدامات بر روابط عراق و كويت اثر بگذارد و روابط را به نقطه صفر و خانه اول بازگرداند.