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۱۷ مرداد ۱۳۸۴، ۱۸:۰۰

سردار افشار در جريان بازديد از خبرگزاري " مهر":

نهادهاي فرهنگي از سياست زدگي پرهيز كنند// طرح هايي در حوزه ناهنجاري هاي اجتماعي و ناامني هاي داخلي تهيه كرده ايم

نهادهاي فرهنگي از سياست زدگي پرهيز كنند// طرح هايي در حوزه ناهنجاري هاي اجتماعي و ناامني هاي داخلي تهيه كرده ايم

سردار افشار يكي از وظايف معاونت فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح را تهيه طرح هاي متعددي براي مقابله با تهديدات و جنگ رواني و نظامي آمريكا عليه كشور عنوان كرد و گفت: ما در حوزه ناهنجاري هاي اجتماعي و ناامني هاي داخلي هم طرح هايي را تهيه كرده ايم.

به گزارش خبرنگار سياسي " مهر"، سردارعليرضا افشار معاون فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح كه به اتفاق همراهانش به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار از خبرگزاري  "مهر" ديدن كرد، يكي وظايف سازماني معاونت فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح را تهيه طرح هاي متعدد براي مقابله با تهديدات و جنگ رواني و نظامي آمريكا عليه كشورمان عنوان كرد و گفت: ما در حوزه ناهنجاري هاي اجتماعي و ناامني هاي داخلي هم طرح هايي را تهيه كرده ايم.

معاون فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح افزود: ما در حوزه  اطلاعات از دشمن و تهديدات آن كمبودي نداريم و در خصوص تحليل اخبار و گزارشات نيز وضعيت خوبي داريم ولي در بهره برداري از اين امكانات و تحليل ها در جهت مقابله با تهديدات دشمن ، قدري ضعف داريم كه در حال رفع اين  مساله هستيم. 

عليرضا افشار در اين ديداربر انجام  بيش از پيش فعاليت هاي فرهنگي در كشور و دور شدن از فضاي سياست زدگي ، تاكيد كرد، گفت : برخي از نهادها مثل نيروي انتظامي بايد براي مقابله با برخي ناهنجاري ها ، استراتژي تبليغاتي خود را تغيير دهد، هرچند كه در زمان آقاي قاليباف ، فعاليت هاي خوبي در اين زمينه شكل گرفت.

وي تلاش براي ارتقاي منزلت اجتماعي نيروهاي مسلح را يكي ديگر از وظايف سازماني معاونت فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح خواند، سردار افشار در پايان اظهار اميدواري كرد با هماهنگي رسانه ها و خبرگزاري هاي كشور ،  با تهديدات و جنگ رواني دشمن مقابله شود.

کد مطلب 215958

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