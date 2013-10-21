لزوم ایجاد تبادلات علمی و پزشکی بین شیراز و ونزوئلا

به گزارش خبرنگار مهر، آمنوتت زامرانو ظهر دوشنبه در جریان دیدار با شهردار شیرازبا اشاره به دستاوردهای علی و پزشکی این کشور بیان کرد: هم. اکنون یکی از مجهزترین بیمارستانهای پیوند اعضا، کودک و قلب در ونزوئلا ساخته شده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به توانمندیهای مختلف شیراز و ایران به خصوص در حوزه اقتصادی بیان کرد: ایران در حوزه اقتصاد آنچنان توانایی بالایی دارد که تحریمهایی که علیه این کشور اعمال شده هیچگاه نخواهد توانست به این کشور آسیبی بزند.

سفیر ونزوئلا در ایران گفت: توانایی ایران در بخشهای مختلف اقتصادی، علمی و سیاسی به خوبی قابل مشاهده است.

زامرانو گفت: با توجه به روابط خوب ایران و ونزوئلا، روز به روز شاهد استحکام برادری این دو کشور هستیم.

وی با اشاره به لزوم توسعه روابط ایران و ونزئولا بیان کرد: اطمینان دارم که دولت دکتر روحانی نیز مانند دولتهای گذشته ایران بر استحکام روابط این دو کشور تاکید دارد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه قدرتهای غربی به دنبال تخریب چهره ایران هستند، بیان کرد: مردم ونزوئلا همواره مقاومت مردم ایران را مورد ستایش قرار داده اند.

شهردار شیراز: پذیرای سرمایه گذاران ونزوئلا در شیراز هستیم

در ادامه جلسه شهردار شیراز نیز از آمادگی این کلانشهر برای پذیرش سرمایه گذاران کشور ونزوئلا خبر داد و گفت: یکی از زمینه های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری است که در این خصوص آماده پذیرایی از سرمایه گذاران این کشور هستیم.

علیضا پاک فطرت همچنین شیراز را به عنوان یکی از قطبهای پزشکی ایران و همچنین یکی از شهرهای پیشرفته جهان در حوزه پزشکی دانست و افزود: می توان با فرآهم کردن بسترهای آشنایی سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و دست اندرکاران مربوطه در ونزوئلا پیرامون توانمندیهای شیراز، نسبت به برقراری ارتباط و تبادل گردشگر در حوزه پزشکی ، علمی و... اقدام کرد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: مهمترین وجه مشترک بین مردم ایران و ونزوئلا مبارزه با استكبار و امپرياليسم جهاني است و ایران اسلامی نیز هیچوقت در مقابل زورگويي‌هاي غرب تسلیم نخواهد شد.

معاون فرهنگی شهردار:امکان ایجاد خواهرخواندگی شیراز و کاراکاس

در ادامه این مراسم معاون فرهنگی شهردار شیراز از امکان ایجاد خواهرخواندگی شیراز و کاراکاس خبر داد و گفت: همچنین آمادگی ایجاد پرواز بین این دو شهر نیز وجود دارد.

حميد فرخ‌زاده ادامه داد: نمايشگاه آثار هنرمندان ونزوئلايي از امروز دوشنبه در شيراز آغاز می شود ضمن اینکه می توان گروه های مختلفی در زمینه گردشگری را از طرف هر دو کشور تبادل کرد تا زمینه این ارتباطات در حوزه گردشگری فراهم شود.