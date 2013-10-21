اولین کارگاه بازآموزی پزشکان مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری این کارگاه گفت: 44 مرکز سرپایی درمان با داروهای آگونیست در حوزه درمان معتادان در استان فعالیت می کنند.

دکتر اورنگ ایلامی افزود: مراکز درمان سوء مصرف مواد نقش غیرقابل انکاری در پاکسازی جامعه از اعتیاد دارند.

وی بیان داشت: آشنایی پزشکان و مسئولان فنی با مسائل پیرامونی مواد مخدر می‌تواند کارایی این مراکز درمانی را رد پیشگیری و درمان اعتیاد دوچندان کند.

وی هدف از برگزاری این کارگاه یک روزه را ارتقاء، بروزرسانی سطح علمی و بازآموزی پزشکان مراکز درمان سوء مصرف مواد عنوان کرد.

ایلامی اظهار داشت: این کارگاه به همت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و حوزه اعتیاد و سلامت روان، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی این دانشگاه برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این کارگاه مباحث مرتبط با درمان و پروتکل‌های مربوطه و مشکلات مراکز درمان سوء مصرف مواد در این استان مطرح و بررسی شد.