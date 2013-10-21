500 واحد مسکن مهر در قشم تحویل شد/آب، برق و فاضلاب سه مشکل تعاونی های مسکن مهر قشم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رفیع پورمولوی ظهر دوشنبه در مجمع عمومی تعاونی پیک مهر قشم و در جمع اعضای این تعاونی گفت: واگذاری واحدها از چند روز پیش شروع شده و اعضای این تعاونی بر اساس امتیازهای سیستماتیک و استاندارد تعاونی های مشابه در کشور، به ترتیب واحدهای خود را تحول می گیرند و پس از آن جهت عقد قرارداد بانکی، به بانک طرف قرارداد معرفی می شوند.

رئیس هیئت مدیره تعاونی پیک مهر قشم در بحث حسابرسی های مالی گفت خوشبختانه در بازرسی که از این تعاونی به عمل آمده تعاونی پیک مهر قشم، سه سال پی در پی موفق به کسب امتیاز مقبول شده است. وی این موضوع را افتخاری برای مدیرعامل تعاونی، هیئت مدیره و پیمانکار این پروژه ذکر کرد و آن را دال بر تعهد، احساس مسئولیت و صداقت تعاونی پیک مهر قشم دانست.

پورمولوی در پاسخ به سوالاتی پیرامون تاخیر کار در تعاونی های مسکن مهر قشم، اظهار داشت: بخش عمده ای از تاخیر کار مربوط به زیرساخت ها، زمین و نقشه بوده است.

وی ادامه داد: در ابتدا هفده و نیم هکتار زمین به این تعاونی اختصاص یافته بود که در زمان مدیریت اسبق سازمان منطقه آزاد قشم به چهارده و نیم هکتار کاهش یافت و این موضوع باعث تجدیدنظر و تغییرات اساسی در نقشه شد که شروع ساخت و ساز را با تاخیر مواجه کرده بود.

رئیس هئیت مدیره تعاونی پیک مهر قشم با این حال سرعت کار را در این تعاونی فوق العاده توصیف و تصریح کرد: فاز اول این پروژه در تاریخ شش اردیبهشت سال 89 کلید خورد که در تاریخ 29 بهمن سال 90 سفت کاری 760 واحد به پایان رسیده بود.

وی مدت زمان تکمیل فاز یک را 566 روز اعلام و وقت صرف شده را برای ساخت هر واحد از این تعداد را 75 صدم روز، محاسبه کرد.

رئیس هیئت مدیره تعاونی پیک مهر، با تایید سرعت کار، فاز دوم این پروژه را شامل ساخت160 واحد در مدت زمان 433 روز اعلام کرد به طوری که برای هر واحد، دو روز زمان صرف شده است.

پورمولوی در ادامه برای ساخت کل 920 واحد این پروژه به 999 روز کاری اشاره کرد. وی در مجموع برای ساخت هر واحد مسکونی، یک روز و 80 صدم روز، وقت محاسبه کرد به طوری که تا این مرحله 500واحد آماده تحویل به اعضاست و واحدهای باقی مانده آخرین مرحله ساخت و ساز خود را می گذرانند و تا قبل از پایان سال آماده تحویل به اعضاء خواهند شد.

تعدادی از اعضا حین تحویل واحدهای مسکن مهر خود در مصاحبه با خبرنگار مهر از رضایت خود از مدیرعامل، هیئت مدیره و پیمانکار این پروژه خبر دادند.

پیک مهر قشم بزرگ ترین تعاونی مسکن مهر قشم است که دارای 920 واحد مسکونی است. نگین خلیج فارس از آغاز، پیمانکاری این پروژه را به عهده داشته که به گفته مسؤولان، این شرکت از جمله شرکت های توانمند بومی و قدر استان در انبوه سازی است.

زیرساختهای مسکن مهر آماده نیست

همچنین در این مجمع مدیر عامل اتحادیه تعاونی های پرتو بنای قشم نیز ضمن تقدیر از رئیس هئیت مدیره، اعضا و مدیرعامل تعاونی و پیمانکار پروژه گفت: الحق والانصاف با توجه به تعاونی های مشابه پروژه پیشرفت خوبی کرده است،

غلامرضا پاسلاری در ادامه با توجه به گزارش رئیس هیئت مدیره که برای هر واحد کمتر از یک روز وقت صرف شده بیان داشت: ما می توانستیم زودتر از این هم کار کنیم ولی زیرساخت ها آماده نیست.

پاسلاری افزود: هر شش تعاونی شهرستان قشم، هنوز با مشکل آب، برق و فاضلاب روبرو هستند.

پاسلاری با ابراز گلایه از پولی که تعاونی های قشم، دو سال پیش به حساب دولت ریخته اند گفت: متاسفانه هنوز هیچ کاری برای رفع این معضل انجام نشده است.

وی با تاکید بر اینکه هزینه ی آب و برق و فاضلاب پرداخت شده مسؤولین مربوطه را موظف به رفع این سه مشکل اساسی تعاونی های مسکن مهر قشم دانست.

پاسلاری در ادامه اظهار امیدواری کرد که با تلاش و پیگیری های مجدانه مدیران تعاونی های شهرستان قشم همزمان با تحویل واحدها این سه مشکل اساسی تعاونی ها نیز حل شود.

اگر دولت زیرگذر نسازد هر روز شاهد تشییع جنازه مردم خواهیم بود

پاسلاری در حاشیه این مجمع به پیگری های بی نتیجه خود از احداث زیرگذر و روگذر در مقابل مسکن مهر طولا اشاره کرد، وی بدلیل قرارگرفتن این پروژه در بزرگراه خلیج فارس، وضعیت تردد اعضا را خطرآفرین توصیف کرد و افزود: اگر مسئولان از همین امروز چاره اندیشی نکنند، پس از بهره برداری از واحدها، خدای ناخواسته هر روز شاهد تشییع جنازه مردم خواهیم بود.

شهرستان قشم دارای شش تعاونی پیک مهر، بدیع مهر، خانه طلایی، رحمت گستر، نگارین مهر درگهان و مهر اسکان سوزا است که هر کدام به ترتیب کار ساخت 920 واحد، 200، 352، 440، 440 و 200 واحد مسکونی از پروژه مسکن مهر شهرستان را متعهد شده اند.