آبرسانی به شهرهای گروه الف مازندران 24 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زارع ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم طی دو سال آینده بخشی از این طرح ها وارد مدار بهره برداری شوند.

وی با بیان اینکه، در دو سال آینده آب شرب یک میلیون نفر از شهروندان مازندرانی از سد ها تأمین می شود، گفت: در حال حاضر بیش از 95 درصد از آب شرب شهروندان مازندرانی از طریق آب زیر زمینی تأمین می شود که به دلیل توسعه شهرنشینی و واقع شدن تعدادی از آنها در محدوده شهری و همچنین مصرف کود و سموم در اراضی کشاورزی هر ساله تعدادی از چاه ها از مدار بهره برداری خارج می شوند. وی اظهار داشت: جهت ارتقاء کیفیت آب شرب شهروندان با رویکرد جدید سال های گذشته شرکت ، منابع تأمین آب شرب در استان از آبهای زیر زمینی به سطحی تغییر می کند و در سال های اخیر با بهره برداری سدهای میجران رامسر ، شهید رجایی ساری و سد آیت الله صالحی مازندرانی، طرح های انتقال آب و تصفیه خانه آب شرب آنها نیز به اجرا رفته است که تاکنون عملیات اجرایی طرح آبرسانی رامسر که شامل خط انتقال و تصفیه خانه آب می باشد مراحل بهره برداری اولیه آن در اواخر سال گذشته شروع شده است.

زارع با اشاره به ضرورت حفظ حریم تأسیسات آبی به ویژه سدهایی که آب مخازن آنها به آب شرب اختصاص یافت تأکید کرد: این سدها علاوه بر برخورداری از حریم کمی دارای یک حریم کیفی هستند که باید از سوی افراد به ویژه مجاورین دریاچه این سدها رعایت شود تا انشاء الله پساب های خانگی و مراکز خدماتی آنها وارد دریاچهاینگونه سد نشود.

سرپرست شرکت آب منطقه ای مازندران در پایان با بیان اهمیت آب در سلامت افراد جامعه از مردم و صاحبان صنایع خواست از هدایت پساب ها به مجاری آبی و ریختن زباله و نخاله به حریم و بستر رودخانه ها خودداری نمایند . چرا که این امر علاوه بر آنکه سلامت افراد جامعه را به خطر خواهد انداخت باعث بروز تنش های اجتماعی ، کاهش ظرفیت گردشگری رودخانه های استان و خسارت های زیاد به بخش زیست محیطی خواهد شد.