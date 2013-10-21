قول رئیس جمهور برای اختصاص اعتبار به طرح های نیمه تمام اصفهان/ زاینده رود ازموضوعات اصلی دولت

علی ایرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور پیرامون موضوعات عنوان شده در این دیدار اظهار داشت: در این نشست که به مدت 2 ساعت به طول انجامید نمایندگان استان مشکلات اصلی استان و همچنین مسایل و مشکلات حوزه انتخابی خود را با رییس جمهور در میان گذاشتند.



وی با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات رودخانه زاینده رود و کشاورزان شرق اصفهان و آلودگی‌های زیست محیطی مهم‌ترین خواسته نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از دکتر روحانی بود، ادامه داد: تسریع طرح‌های آبرسانی به اصفهان، بهبود وضعیت بیکاری استان و حل مشکلات 80هزار بازنشسته صندوق فولاد که اکثراً بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان هستند از دیگر خواسته‌های نمایندگان مردم اصفهان از رییس جمهور بود.



نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی تسریع طرح‌های مترو، مصلی اصفهان، ورزشگاه نقش جهان و قطار سریع‌السیر اصفهان را از دیگر مطالبات نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی دانست و اظهار داشت: نمایندگان شهرستان‌های استان اصفهان نیز در خصوص مشکلات اساسی شهرستان‌های حوزه‌ انتخابی خود با رئیس جمهور رایزنی‌هایی را انجام دادند.



وی با اشاره به اظهارات رییس جمهور نیز در این دیدار بیان داشت: دکتر روحانی در دیدار با نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل بین‌المللی و مسایل مربوط به دیپلماسی خارجی اظهار نظر خود را ارائه داد و نسبت به مذاکرات 1+5 ابراز امیدواری کرد.



ایرانپور اظهار داشت: رئیس جمهور در این دیدار اصفهان را قلب تپنده ایران اسلامی دانست و نقش مردم اصفهان در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و همچنین نقش فعالان صنعتی این استان برای بهبود شرایط اقتصادی کشور را بی‌نظیر خواند.



نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در خصوص پاسخ رئیس جمهور نسبت به مرتفع کردن مشکلات استان اصفهان بیان داشت: رئیس جمهور به نمایندگان استان اصفهان قول دادند که تمام مشکلات اعلام شده را به صورت ویژه مورد بررسی قرار دهند.



وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در خصوص حل مشکل زاینده رود نیز گفت: بر اساس اظهارات رییس جمهور بررسی مشکل زاینده رود یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد نظر هیات دولت است به گونه‌ای که تاکنون دو جلسه از جلسات هیات دولت در خصوص بررسی مشکلات این رودخانه بوده است.



ایرانپور در خصوص وعده رئیس جمهور نسبت به تکمیل طرح‌های نیمه تمام دولت در استان اصفهان اظهار داشت: دکتر روحانی قول داد در ‏‏حد توان دولت و با توجه به وضعیت اقتصادی دولت اعتباراتی را برای تکمیل این طرح‌ها اختصاص دهد.



وی با اشاره به درخواست نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور در راستای سفر به این استان ابراز داشت: دکتر روحانی در پاسخ به این درخواست از سه سفر استانی خود تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر ساماندهی وضعیت دولت در دستور کار قرار دارد هیات دولت نمی‌تواند بیش از این به استان‌های کشور سفر کند و سال آینده به تمام استان‌های کشور سفر خواهم کرد.

