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۲۹ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۲

سرهنگ هاتفی خبر داد:

کاهش چشمگیر تلفات رانندگی در شهرستان مراغه

کاهش چشمگیر تلفات رانندگی در شهرستان مراغه

تبریز – خبرگزاری مهر: فرمانده انتطامی شهرستان مراغه از کاهش تلفات رانندگی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی هاتفی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: تصادفات منجر به فوت در هفت ماهه نخست امسال 53 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: تصادفات فوتي، جرحي و خسارتي درون شهري اين شهر نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش چشمگير داشته است.

سرهنگ هاتفی در ادامه افزود : اين ميزان كاهش در تصادفات خسارتي هفت درصد ، تصادفات جرحي 25 درصد و تصادفات فوتي 53 درصد بوده و تلاش بر اين است تا با مديريت ترافيك و فرهنگ سازي و آموزش همگاني ، شاهد كاهش تصادفات باشيم.

وی همچنین ادامه داد : بيشترين دلايل تصادف در شهرستان ، عدم رعايت حق تقدم ، عدم توجه به جلو ، عبور عابران پياده از عرض جاده و پارك دوبله بوده كه با آگاهسازي و رعايت انتضباط اجتماعي شاهد كاهش اين تخلفات در سطح شهرستان باشيم .

کد مطلب 2159714

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