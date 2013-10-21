کاهش چشمگیر تلفات رانندگی در شهرستان مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی هاتفی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: تصادفات منجر به فوت در هفت ماهه نخست امسال 53 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: تصادفات فوتي، جرحي و خسارتي درون شهري اين شهر نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش چشمگير داشته است.

سرهنگ هاتفی در ادامه افزود : اين ميزان كاهش در تصادفات خسارتي هفت درصد ، تصادفات جرحي 25 درصد و تصادفات فوتي 53 درصد بوده و تلاش بر اين است تا با مديريت ترافيك و فرهنگ سازي و آموزش همگاني ، شاهد كاهش تصادفات باشيم.

وی همچنین ادامه داد : بيشترين دلايل تصادف در شهرستان ، عدم رعايت حق تقدم ، عدم توجه به جلو ، عبور عابران پياده از عرض جاده و پارك دوبله بوده كه با آگاهسازي و رعايت انتضباط اجتماعي شاهد كاهش اين تخلفات در سطح شهرستان باشيم .