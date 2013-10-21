به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت محمدابراهیم باستانی پاریزی در آستانه 88 سالگی این چهره فرهنگی، فردا سه‌شنبه سی‌ام مهر در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد و قرار است محمد بقایی ماکان محقق و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران،‌ در آن شیوه تاریخ‌نگاری باستانی پاریزی را در قیاس با تطوّر تاریخ‌نویسی در ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

بقایی ماکان همچنین قرار است در سخنرانی خود ابعاد فرهنگی شخصیت باستانی پاریزی را در زمینه‌هایی چون شعر، طنز، ترجمه و روزنامه‌نگاری مورد بررسی قرار دهد.

در این برنامه به علاوه فیلم مستندی از آثار جواد میرهاشمی درباره زندگی باستانی پاریزی نمایش داده خواهد شد.

مراسم نکوداشت محمدابراهیم باستانی پاریزی روز سه‌شنبه 30 مهر از ساعت 18 در خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان شهید موسوی، باغ هنر برگزار می‌شود و ورود عموم علاقه‌مندان به این برنامه آزاد است.