دوچرخه سواران باشگاه پيكان درصدرمسابقات ليگ برتردوچرخه سواري ايران ايستادند

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين دوره ازرقابتها با حضور12 تيم درتبريزبرگزارشد و پيكان درمجموع تيمي به مقام قهرماني دست يافت وتيمهاي پتروشيمي تبريز وبندر امام (ره) نيزدررده هاي بعدي قرارگرفتند.

درآخرين روزمرحله دوم، مسابقات استقامت به مسافت 100 كيلومتربرگزارشد كه قادرميزباني ازتيم پتروشيمي تبريزبه مقام قهرماني رسيد وسيروس هاشم زاده ازمس كرمان ورضا باقري ازتراكتورسازي تبريزدر رده هاي بعدي جاي گرفتند.

پيش ازاين اميرزرگري ومهدي سهرابي ازتيم پيكان تهران دررقابتهاي يك كيلومتربه مقام اول ودوم رسيدند. سهرابي درپيكارهاي 4 و20 كيلومتردرصدرايستاد وعليرضا حقي وعباس سعيدي تنها به مقامهاي نايب قهرماني مسابقات 4 كيلومترودور امتيازي دست يافتند.

گفتني است: امير زرگري، عباس سعيدي تنها، مهدي سهرابي، عليرضا حقي، جواد موسوي، محمد رجب لو، وحيد نوروزي ومحمد رضوي دوچرخه سواران اعزامي تيم پيكان دراين دوره ازمسابقات بودند.