دهستان حبله رود فیروزکوه برای سرشماری عمومی کشاورزی تهران انتخاب شد

ابوالقاسم مهري در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مرحله دوم آزمايش سرشماري عمومي كشاورزي سال 92 و انتخاب دهستان حبله رود واقع در شهرستان فيروزكوه در اين سرشماري خبر داد و اظهار داشت: مرحله دوم آزمايش سرشماري كشاورزي از 27 مهر الي 29 آبان ماه سال جاری در 31 دهستان از 31 استان كشور اجرا خواهد شد که در این زمینه دهستان حبله رود در شهرستان فيروزكوه از استان تهران براي اجراي اين طرح انتخاب شد.

وی افزود: اهميت سرشماري عمومي كشاورزي ايجاب مي كند كه بهره برداران كشاورزي همكاري و مشاركت فعالي در پاسخگويي به ماموران سرشماري كشاورزي داشته باشند.

این مسئول عنوان کرد: در راستای این سرشماری تمام فعاليت هاي كشاورزي كه تحت مديريت واحدي قرار دارد، يك واحد توليد كشاورزي محسوب می شود.

مهری ادامه داد: واحدهاي توليدي بزرگ كشاورزي و دامداري و همچنين فعاليت هاي كشاورزي كه توسط خانواده ها به شيوه سنتي و در وسعت كوچك انجام مي شود، نيز جزو بهره برداري كشاورزي محسوب و تحت پوشش سرشماري قرار مي گيرد.

فرماندار شهرستان فیروزکوه اعلام کرد: سرشماري عمومي كشاورزي نقش محوري و پايه اي در نظام ملي آمارهاي كشاورزي كشورها ايفا مي كند و يك منبع بسيار مهم در زمينه تهيه داده هاي ساختاري و پايه اي بخش كشاورزي است.

وی ادامه داد: سرشماري عمومي كشاورزي، داده هاي استاندارد را براي تبادل اطلاعات با سازمانهاي آماري بين المللي را فراهم مي كند، اطلاعات جمع آوري شده در قالب گزارشات آماري در شبكه اطلاع رساني در اختيار برنامه ريزان، مديران جامعه، پژوهشگران و علاقمندان قرار مي گيرد.

مهری از خانواده ها، شوراها، دهياران، بخشداري و كساني كه در جمع آوري آمار كشاورزي نقش دارند تقاضا کرد که در تكميل پرسشنامه، هماهنگي های لازم را با ماموران سرشماری انجام دهند.

این مسئول همچنین گفت: كشاورزان توجه كنند كه روش اصلي جمع آوري آمار كشاورزي، مصاحبه ماموران آموزش ديده با بهره برداران كشاورزي است، به اين منظور ابتدا خانوارها، بهره برداران كشاورزي و دامپروري، شركتهاي رسمي و مؤسسات عمومي داراي فعاليت كشاورزي با فهرست برداري از اماكن و اظهارات معتمدين و مطلعين محلي، مورد شناسايي واقع مي شوند، سپس براي هر بهره بردار يك يا چند پرسشنامه از طریق پرسش و پاسخ تكميل مي شود.

فرماندار شهرستان فیروزکوه اشاره کرد: نكته مهم در اين سرشماري، استفاده از تبلت به جاي فرم هاي پاسخگويي كاغذي به عنوان يك نوآوري مهم است، در واقع با استفاده از تبلت دقت اطلاعات جمع آوري شده افزايش و زمان انتشار نتايج كاهش مي يابد و در مصرف كاغذ صرفه جويي مي شود.