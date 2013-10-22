رسانه ها در توسعه عقلانی و سبک زندگی افراد تأثیر بسزایی دارند

حجت الاسلام دکتر سید محمد ثقفی در مورد اینکه در اسلام چه تأکیدی بر همنشین و هم صحبت شده است به خبرنگار مهر گفت:چون دین در رابطه با تربیت بحث می کند و انسان سالم مد نظر دین است بنابراین در عامل تربیت علاوه بر وراثت، محیط را در نظر می گیرد. محیط هم قبل از تولد (که باز به وراثت مربوط می شود) و بعد از تولد است.

وی افزود: محیط دوره اولیه انسان، واحد خانواده است که آن بنیان های اساس شخصیت را می سازد. بعداً دوره مدرسه و جامعه است و در آن جامعه همکلاسی ها وهمسالان تأثیر مهم را در شخصیت ، ساختار وجودی انسان و اخلاق و سبک زندگی افراد دارند.

این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی تصریح کرد: بنابراین آن همسالان و همسن ها نخستین عامل است که می تواند در انسان تأثیر می گذارد و این مسئله به نظام فرهنگی آن جامعه مربوط می شود. لذا در آن نظام فرهنگی همسالها ، مرحله اول را در تربیت شخصیت بر عهده دارند مرحله بعد جامعه است یعنی در همسالها اعتدال فرهنگ به نوعی به صورت احساسی، عاطفی بستگی دارد برای اینکه جوان و همسالانش بیش از آنکه عقلانی برخورد کنند عاطفی احساسی برخورد می کنند.

استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اظهارداشت: ولی مرحله بعد که وارد اجتماع گردید وقتی بزرگتر شد آنجا عقل و اراده و عاطفه هر سه دخالت دارند. و آن، انتخاب انسان است که چه رفیقی و چه دوستی را انتخاب کند و برای اینکه انسان در بعد عقلانی موجودی است که علمش قابل توسعه است لذا رسانه ها رادیو و تلویزیون در آن بخش توسعه عقلانی و معرفت و سبک زندگی تأثیر مهمی از خود در انسان به یادگار می گذارند.