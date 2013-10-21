به گزارش خبرنگار مهر، سعيد زارعي در جلسه تمريني تيم وحدت كه عصر امروز در زمين چمن ورزشگاه شهيد صابري برگزار شد، اظهار داشت: تيم وحدت سميرم در حال برگزاري جلسات تمريني براي شركت در مسابقات ليگ استاني آسيا ويژن است .



وي افزود: تمرينات اين تيم از يك هفته قبل شروع شده است و تا خرداد ماه 1393 ادامه خواهد داشت.



سعيد زارعي با بيان اينكه در برگزاري اين جلسات كسب آمادگي تيم وحدت هدف محوري قلمداد مي شود اذعان داشت: تيم وحدت سميرم در مسابقات ليگ يك آسيا ويژن با 10 تيم رقابت خواهد كرد.



وی بيان داشت: در حال حاضر اين تيم در اولين بازي اين دوره از مسابقات ليگ يك آسيا ويژن مقابل تيم برابر تيم نبرد شاهين با نتيجه دو بر يك پيروز شد.



عضو كادر تيم فوتبال وحدت سميرم ادامه داد: تيم وحدت در دومين بازي خود در شهرستان دهاقان به مصاف تيم ورزش پردازان خواهد رفت.



وی با تاكيد بر اينكه سميرم در اين دوره از مسابقات ميزان چندين مسابقه بايد باشد اظهار داشت: به علت شرايط جوي سميرم و تاييد نشدن زمين چمن ورزشگاه، سميرم از افتخار ميزبان شدن در اين دوره از مسابقات محروم شد.



زارعي تصريح داشت: اين تيم براي پيشرفت به امكانات بيشتر و توجه بيشتر مسئولان نياز دارد اما به اين مساله در شهرستان سميرم بها داده نمي شود.



وي افزود: تيم وحدت در شرايط فعلي از حمايت دو تا سه خير بر خوردار است كه خود گامي موثر براي پيشرفت تيم محسوب مي شود.

