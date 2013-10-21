به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دفتر نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه داورزن گفت: کمیته روستایی و دانش‌آموزی این شهرستان بیشترین آمار ثبت نام در سی و ششمین مرحله مسابقات قرآن کریم را دارا هستند.

محسن گلستانی در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی مسابقات قرآنی شهرستان اظهار کرد: همکاری دهیاران و مدیریت آموزش و پرورش در امر ثبت نام با اداره اوقاف بی‌نظیر بوده و بیش از 85 درصد سهمیه تکمیل شده است.

سرپرست دفتر نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه داورزن گفت: بیشترین ثبت نام در داورزن در روستاهای چشام و ریوند این شهرستان بوده است و عمده شرکت‌کنندگان در رشته قرائت و مفاهیم ثبت نام کرده‌اند.

گلستانی با تشریح زمان و مکان برگزاری مسابقات مقدماتی و شهرستانی، بیان کرد: مسابقات مرحله مقدماتی کمیته‌های ستاد در نهم آبان‌ماه و مرحله شهرستانی در شانزدهم آبان‌ماه در محل مصلی شهر داورزن و مسجد جامع ریوند برگزار می‌شود.

جلسه هم‌اندیشی فعالان قرآنی در طرقبه شاندیز برگزار شد

جلسه هم‌اندیشی فعالان قرآنی در راستای تبیین طرح ملی حفظ قرآن کریم با حضور 150 نفر از مربیان قرآن بخش شاندیز برگزار شد.

حجت‌الاسلام هادی غلامی، مدیر فرهنگی قرآنی آستان مقدس امامزادگان ناصر و یاسر(علیهماالسلام) در این همایش که درتالار اجتماعات برخشداری شاندیز برگزار شد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بر مسئله حفظ قرآن که باید بین 10 تا 15 میلیون حافظ تربیت شود، تاکید دارند.

مدیر فرهنگی قرآنی آستان مقدس امامزادگان ناصر و یاسر(علیهماالسلام) افزود: این طرح به صورت رایگان در تمامی مقاطع سنی و در دو بخش خواهران و برادران برگزار می‌شود.

ضریح مطهر امامزاده علی‌اکبر(ع) داورزن غبارروبی شد

آئین غبارروبی و عطرافشانی ضریح مطهر بقعه امامزاده علی‌اکبر(ع) روستای علی‌آباد داورزن انجام شد.

این مراسم با حضور سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه داورزن، مدیریت آستان، خادمان، مدیر کانون فرهنگی قرآنی امامزاده، تعدادی از معتمدان محل و زائران در فضایی آکنده از معنویت برگزار شد.

محمد داورزنی، مسئول هیئت امنا در حاشیه مراسم با بیان اینکه حدود سه سال است که افتخار خدمت در جوار این بقعه متبرکه را به مردم دارد، مشکل اصلی این بقعه را کمبود آب شرب دانست و اظهار کرد: مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که با پیگیری‌های انجام شده امیدواریم بارگاه این امامزاده نیز بعد از وصل آب شرب روستاهای همجوار از این نعمت بهره‌مند شود.